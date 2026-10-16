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Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57

Sự kiện: Thời trang

NSND Thu Hà vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút ở tuổi 57. Với gu thời trang thanh lịch, chị được coi là biểu tượng của sắc đẹp.

Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57 - 1

Mới đây, NSND Thu Hà gây chú ý khi diện áo dài truyền thống xuất hiện tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 diễn ra ở Rạp Công Nhân.

Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57 - 2

NSND Thu Hà đã bước sang tuổi 57 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn được nhận xét trẻ đẹp với thời gian.

Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57 - 3

Ở tuổi U60 chị vẫn đẹp nhẹ nhàng, sang trọng.

Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57 - 4

Thập niên 90, nhắc đến những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Việt một thời, NSND Thu Hà là cái tên khó bỏ qua. Từ khi còn trẻ, nữ nghệ sĩ đã gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp và vẻ dịu dàng, đài các. 

Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57 - 5

Ở những lần xuất hiện gần đây, NSND Thu Hà thường chọn trang phục thanh lịch, trang điểm vừa phải. Chị không quá cầu kỳ trong việc xây dựng hình ảnh.

Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57 - 6

Ở tuổi sắp hưu, NSND Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" dãn bớt công việc và dành thời gian cho bản thân. Người đẹp quê gốc Tuyên Quang duy trì những chuyến du lịch ngắn ngày để nạp năng lượng tích cực, tươi vui cho mình.

Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57 - 7

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà được nhận xét chị trẻ hơn tuổi thật. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không quá đặt nặng chuyện níu giữ thanh xuân. 

Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57 - 8

Với NSND Thu Hà, tuổi tác là điều tự nhiên. Chị không cố biến mình thành một người trẻ mà lựa chọn giữ sự khỏe khoắn, tinh thần thoải mái và vẻ ngoài phù hợp với lứa tuổi.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' khoe nhan sắc tuổi U60
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' khoe nhan sắc tuổi U60

NSND Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" ở tuổi 57 có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi. Ở tuổi sắp về hưu, chị vẫn giữ được năng lượng vui vẻ cùng nhan sắc...

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Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 19:00 PM (GMT+7)
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