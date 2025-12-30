Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới

NSND Thu Hà được xem là mỹ nhân nức tiếng Tuyên Quang dù ở tuổi trung niên nhưng chị vẫn khiến khán giả thương nhớ về thời hoàng kim của phim "Lá ngọc cành vàng". Ở tuổi sắp nghỉ hưu, chị sắp xếp công việc ít dần và tận hưởng cuộc sống với những quãng nghỉ để đón năm mới. Thời điểm vừa qua, nữ nghệ sĩ gạo cội dành thời gian đi du lịch một số nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc.

Nữ nghệ sĩ ở tuổi U60 khoe ảnh du lịch tại Phượng Hoàng cổ trấn (Trung Quốc). Sắc vóc bên ngoài của chị vẫn khiến khán giả khen ngợi vì quá trẻ trung và xinh đẹp.

Nếu như thời điểm đi Nhật Bản, NSND Thu Hà diện trang phục truyền thống kimono thì du lịch Phượng Hoàng cổ trấn, chị lại chọn trang phục tự do đảm bảo giữ ấm tốt.

Sức khỏe ở tuổi trung niên của NSND Thu Hà khiến khán giả rất ngưỡng mộ. Để có được sức khỏe tốt như vậy, nữ nghệ sĩ quê Tuyên Quang luôn ý thức tập thể dục từ sớm.

NSND Thu Hà thích đạp xe đi chợ, tập thể dục và thiền để sức khỏe được dẻo dai. Hiện tại, con cái đã lớn khôn nên nữ nghệ sĩ tập trung hơn cho bản thân.

Và đó cũng là thông điệp chị gửi đến những người phụ nữ sắp chạm tuổi xế chiều, hãy yêu bản thân để hạnh phúc hơn.

Về cuộc sống riêng tư, trên trang cá nhân, NSND Thu Hà không hé lộ hình ảnh gia đình mà chỉ chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của riêng mình. Ngoài diễn sân khấu, hàng ngày nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm lo cho tổ ấm. Nếu rảnh rỗi, chị thích đi uống cafe, trà đá với bạn bè và hàng xóm ở khu phố, đạp xe đi chợ mỗi ngày.

Hiện tại, ở tuổi sắp hưu, NSND Thu Hà tập trung cho bản thân vì mọi việc trong gia đình đã ổn định hơn xưa. Chị vẫn yêu thích đóng phim và hy vọng sẽ có vai thật hay dành cho mình trong thời gian tới.

NSND Thu Hà là một trong những "tượng đài nhan sắc" của điện ảnh Việt thập niên 1990. Thời kỳ đỉnh cao, chị là minh tinh màn bạc được yêu mến cuồng nhiệt, cùng những cái tên như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh...

Ngày ấy, màn ảnh Việt có rất nhiều mỹ nhân nổi danh... Nếu như Diễm Hương xinh đẹp ngọt ngào, Việt Trinh cuốn hút, sắc sảo, Y Phụng gợi cảm, quyến rũ thì Thu Hà lại khiến khán giả nhớ thương bởi vẻ đẹp đoan trang, đài các. Chị sở hữu gương mặt được đánh giá là "khuôn vàng thước ngọc" cùng đôi mắt long lanh biết nói. Có lẽ vì thế nên thời trẻ, Thu Hà thường được giao vào các vai tiểu thư, công chúa xinh đẹp, mong manh. Đặc biệt, sau khi hóa thân thành cô tiểu thư con quan trong bộ phim "Lá ngọc cành vàng", vẻ đẹp của Thu Hà cũng gắn liền với mỹ danh "lá ngọc cành vàng".

Ảnh: FBNV