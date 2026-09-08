Sắc vóc MC Mai Ngọc sau sinh

Mới đây, MC Mai Ngọc tự tin đăng tải bộ ảnh diện bikini kèm trạng thái: "Mùa thu đi tắm gió mát. U40 - Mẹ của một em bé 16 tháng". Ảnh: FBNV

Sau hơn 1 năm nỗ lực giảm cân sau sinh, Mai Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ với số đo lý tưởng: 1m72, 52 kg. Vòng 2 của nữ MC gần như không có dấu hiệu mới sinh đẻ.

Để có được sắc vóc hiện tại, theo Mai Ngọc bí quyết lớn nhất không nằm ở việc giảm cân thần tốc mà là sự kỷ luật và kiên trì trong sinh hoạt mỗi ngày.

Mỗi ngày cô đều dành khoảng 40 phút đi bộ vào buổi sáng, buổi chiều tiếp tục đưa con đi dạo và dành thêm 40 phút để tập luyện thể thao.

Ngoài ra, nữ MC còn chú trọng chế độ ăn uống lành mạnh khi duy trì ba bữa ăn tại nhà, hạn chế hoàn toàn đồ ăn vặt, cà phê hay bánh kẹo. Cô còn từ chối nhiều cuộc hẹn cùng bạn bè để tập trung chăm sóc sức khỏe cũng như nuôi dạy con nhỏ.

Không ít người cho rằng điều đáng ngưỡng mộ ở Mai Ngọc không chỉ là khả năng lấy lại vóc dáng, mà còn là cách cô duy trì lối sống kỷ luật, bền bỉ và ưu tiên sức khỏe thay vì chạy theo việc giảm cân cực đoan.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Mai Ngọc cho biết khi con trai khoảng 2 tuổi, cô sẽ chính thức trở lại với công việc. Hiện tại, người đẹp thường nhận lời tham dự những sự kiện liên quan đến mẹ và bé: thời trang, bỉm sữa,...