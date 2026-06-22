Lý do tuyển Hàn Quốc mặc áo in hình bông hoa

Tại World Cup 2026, nhiều nhãn hàng đã đồng loạt giới thiệu các bộ trang phục đội tuyển quốc gia, bộ sưu tập hợp tác và những mẫu giày được tái thiết kế để phù hợp với phong cách đường phố. Một trong những màn hợp tác đáng chú ý nhất là sự kết hợp giữa Nike, Peaceminusone của G-Dragon và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Lấy tên Tigers of Asia , bộ áo đấu của các cầu thủ Hàn Quốc kết hợp các yếu tố thiết kế đặc trưng của KFA với họa tiết hoa cúc biểu tượng của thương hiệu thời trang do G-Dragon sáng lập, qua đó tái hiện bản sắc bóng đá Hàn Quốc dưới góc nhìn thời trang đường phố.

Dự án hợp tác này nằm trong khuôn khổ một chiến dịch của Nike, trong đó hãng bắt tay với bảy đội tuyển quốc gia cùng các thương hiệu và nghệ sĩ cho kỳ World Cup. Pháp hợp tác với Jacquemus, Canada với NOCTA và Anh với Palace. Hàn Quốc - đại diện bởi G-Dragon - là quốc gia châu Á duy nhất trong danh sách này. Với trang phục sân khách, nhà sản xuất đã chuyển hướng hoàn toàn mới, lần đầu lựa chọn tông màu tím. Áo đấu được phủ họa tiết lấy cảm hứng từ cánh hoa, gợi lên “năng lượng của một bông hoa đang nở”, theo mô tả của Nike.

Họa tiết hoa cúc là trung tâm của toàn bộ thiết kế. Bông hoa này là biểu tượng yêu thích của G-Dragon và cũng là dấu ấn lâu năm của Peaceminusone. Hình ảnh hoa cúc trắng - vàng quen thuộc được thêu cách điệu, gợi liên tưởng đến quốc kỳ Hàn Quốc.

Ở giữa bông hoa, logo swoosh của Nike được cách điệu như răng hổ, nhấn mạnh tinh thần Tigers of Asia .

Với Hàn Quốc, G-Dragon đã xây dựng một dòng sản phẩm kết nối văn hóa Kpop toàn cầu với bản sắc năng động của đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, bộ phông số trên thiết kế sân khách ấn tượng của Những chiến binh Taegeuk buộc phải đổi từ màu xanh pastel sang xanh navy, nhằm đảm bảo độ tương phản khi quan sát từ xa.

Các cầu thủ Hàn Quốc trong trận gặp Mexico hôm 19/6, với bộ phông số màu xanh navy.

Mẫu áo khoác hoa cúc cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.