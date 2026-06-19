Tại sao đến cả ngôi sao hạng A cũng nghiêng mình khi gặp Son Heung-min

Hai tháng trước, ngôi sao Kpop G-Dragon có chuyến lưu diễn ở Los Angeles (Mỹ). Thành viên nhóm Big Bang trực tiếp đến sân để theo dõi Son Heung-min thi đấu trong màu áo câu lạc bộ LAFC. Trong khoảnh khắc được gặp và giao lưu với Son, G-Dragon không giống như mọi ngày.

Chẳng có sự ngông, thậm chí là vênh váo mà tất cả thường thấy ở G-Dragon. Thay vào đó là sự thẹn thùng, hồi hộp chờ đợi của Idol Kpop khi Son tiến tới. G-Dragon cầm lấy điện thoại, đuổi theo Son để quay trong tâm trạng hớn hở như một đứa trẻ. Sau đó là cái ôm, cái bắt tay thân mật của 2 niềm tự hào Hàn Quốc ở 2 lĩnh vực khác biệt.

G-Dragon hóa "đứa trẻ" phấn khích khi gặp và trò chuyện với Son.

Son Heung-min nổi tiếng cỡ nào?

G-Dragon khi hoạt động ở làng giải trí Kpop được xem như "cây đa, cây đề", đi đến đâu đồng nghiệp kính nể đến đó. Nhưng đứng trước Son, G-Dragon biến thành một người hâm mộ đang chờ đợi gặp gỡ Son - người mà trưởng nhóm Big Bang công khai thể hiện sự ngưỡng mộ.

Tiền đạo sinh năm 1992 là 'quốc bảo' của Hàn Quốc, người mang tinh thần dân tộc vượt ra khỏi biên giới châu Á để khẳng định vị thế tại đấu trường bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh. Nếu G-Dragon là đỉnh cao của làng Kpop, thì Son Heung-min lại là biểu tượng của niềm tự hào quốc gia, nơi mà tầm ảnh hưởng đã trở thành cảm hứng của những người trẻ Hàn Quốc.

Mọi thứ bắt đầu từ câu chuyện Son Heung-min ấp ủ giấc mơ chơi bóng tại châu Âu.

Ông Son Woong-jung, một cựu cầu thủ, đã đứng sau để làm HLV đầu tiên và vĩ đại nhất của con trai mình. Ông dạy cho Son "kỷ luật thép", nhiều hôm phải tâng bóng suốt vài tiếng. Trên hết, Ông Woong-jung dạy con trai đức tính khiêm nhường, tuyệt đối tôn trọng đối thủ và duy trì lối sống chuẩn mực.

Nhiều năm sau, Son đã biến giấc mơ của người bố thành hiện thực. Anh tỏa sáng ở Đức. Anh chuyển đến môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh là Ngoại hạng Anh và tiếp tục tỏa sáng. Son tiến lên đỉnh cao với danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh, biến giấc mơ của Hàn Quốc - sở hữu một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới - thành hiện thực.

Người Hàn từng có một Park Ji Sung xuất sắc trong màu áo Man Utd. Nhưng Son vươn tầm thành một tuyển thủ Hàn Quốc vĩ đại, là người châu Á đầu tiên được công nhận ở đẳng cấp ngang hàng những ngôi sao sáng nhất tại Ngoại hạng Anh. Và Son trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ ở Hàn Quốc từ sự khiêm nhường, cầu tiến và khát vọng vươn ra biển lớn.

Những Idol Kpop phần lớn trở nên nhỏ bé khi đặt cạnh Son. Từ người già đến trẻ nhỏ ở Hàn Quốc, không ai không biết đến Son và đa số sẽ không bỏ lỡ trận đấu của tuyển Hàn Quốc ở cấp độ đỉnh cao như World Cup. Ở đó, họ bật tivi và trông cậy vào Son sẽ gánh vác đội tuyển, điều đó đã duy trì suốt hơn 10 năm thi đấu đỉnh cao của tiền vệ sinh năm 1992.

Một mình tiền đạo của LAFA mang lại cho Hàn Quốc hiệu ứng kinh tế gần 2.000 tỷ won (khoảng 1,8 tỷ USD). Trong đó, 920 tỷ won đến từ việc sản xuất và tiêu thụ trong nước, xuất khẩu các mặt hàng có liên quan tới Son (thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm). Và sự lan tỏa của Son trong việc tạo nên uy tín thương hiệu quốc gia Hàn Quốc được định lượng con số gần 730 tỷ won.

Son và ngôi sao đình đám xứ Hàn Jeon Ji Jyun.

Cơn sốt Son Heung-min ở World Cup 2026

Sự cuồng nhiệt của giới giải trí Hàn Quốc dành cho Son Heung-min đang bùng nổ mạnh mẽ khi Hàn Quốc bước vào World Cup 2026. Bộ đôi đình đám của nhóm aespa, Karina và Winter, xuất hiện trên khán đài để ủng hộ Son và các đồng đội. Hai nữ thần tượng thế hệ mới của Kpop diện áo đấu màu đỏ, liên tục giương cao quốc kỳ cổ vũ và trở thành tâm điểm trên truyền thông.

Trước đây, làn sóng các thần tượng Kpop công khai ủng hộ và bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho Son Heung-min nhiều không đếm xuể. Trưởng nhóm RM của BTS từng mang chiếc mũ thêu chữ "Son" để động viên đàn anh trước trận chung kết Champions League.

Nam ca sĩ solo quốc dân xứ Hàn - Lim Young-woong, người sở hữu lượng fandom khổng lồ ngang ngửa các nhóm nhạc Idol Kpop - từng tìm đủ mọi cách để mời bằng được Son tham gia một trận bóng phủi cùng anh.

Son có thể sẽ chơi kỳ World Cup cuối cùng.

Jeon Ji Hyun, cái tên quyền lực khác của showbiz Hàn, từng chủ động tạo dáng và rủ Son chụp ảnh selfie chung. Khi Son Heung-min cúi đầu cảm ơn vì cô đã đến dự, Jeon Ji Hyun đã thốt lên đầy phấn khích: "Trời ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm!". Khoảnh khắc nữ diễn viên sang chảnh bậc nhất màn ảnh cười rạng rỡ khi vừa cùng Son chụp chung tấm ảnh khiến truyền thông xứ Hàn dậy sóng.

Những ngày này, người Hàn Quốc chờ đợi từng ngày để theo dõi đội tuyển thi đấu ở World Cup 2026. Chiếc áo đấu Hàn Quốc in số 7 và chữ "Heungmin" ở phía sau trở thành cơn sốt. Hãng Nike - nhà tài trợ áo đấu của tuyển Hàn Quốc - tiết lộ chiếc áo đấu số 7 của Son "cháy hàng" chỉ sau 24 giờ đầu tiên mở bán ở xứ sở kim chi. Tại Mỹ ngay lúc này, CĐV Hàn Quốc xếp hàng hàng giờ trước mỗi trận đấu để mua chiếc áo số 7.

Tất cả hiểu rằng World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn tầm cỡ thế giới cuối cùng của Son trong màu áo tuyển Hàn Quốc. Có thể còn rất lâu nữa mới xuất hiện một Son Heung-min thứ 2 cho nền bóng đá Hàn Quốc.