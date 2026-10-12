Lương Thùy Linh giản dị ở Đà Lạt

Lương Thùy Linh sau những ngày bận rộn với công việc, cô chọn một khoảng thời gian ngắn đi nghỉ ngơi ở Đà Lạt. Cô chia sẻ hình ảnh bản thân và gọi đây là "chút xinh yêu" tại xứ sở ngàn hoa.

Dù chia sẻ những hình ảnh với trang phục giản dị nhưng Lương Thùy Linh vẫn khiến khán giả chú ý bởi đôi chân thon dài, nuột nà.

Thực tế, nhắc đến những hoa hậu có sắc vóc nổi bật của showbiz Việt, Lương Thùy Linh là cái tên thường được chú ý. Đăng quang Miss World Vietnam 2019, người đẹp quê Cao Bằng gây ấn tượng với chiều cao khoảng 1,8 m, đôi chân dài 1,22 m và vóc dáng cân đối. Những lợi thế này giúp cô dễ dàng tạo sức hút mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay trên sàn diễn thời trang.

Chiều cao nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể cân đối cũng là lợi thế giúp Lương Thùy Linh chinh phục nhiều kiểu trang phục và hiện tại cô là vedette được nhiều NTK yêu thích.

Những năm gần đây, Lương Thùy Linh thường xuyên đảm nhận vị trí quan trọng trong các show diễn. Tháng 8/2026, cô xuất hiện với vai trò vedette tại một sự kiện thời trang cưới, diện thiết kế tôn đường cong và mang phong cách quyến rũ.

Hình ảnh này cho thấy người đẹp ngày càng tự tin khi thử nghiệm những phong cách trưởng thành hơn.

Ở tuổi 26, Lương Thùy Linh vẫn sở hữu vẻ trẻ trung, đồng thời ngày càng thể hiện rõ phong thái trưởng thành. Sắc vóc nổi bật là điểm cộng dễ nhận thấy, nhưng sự tự tin, khả năng biến hóa trong thời trang và định hướng phát triển bản thân mới là những yếu tố giúp nàng hậu duy trì sức hút sau nhiều năm đăng quang.

Khi đi chơi, Hoa hậu Lương Thùy Linh giản dị nhẹ nhàng nhưng ở các sự kiện cô luôn xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy và khoe khéo được vẻ đẹp đa dạng của mình.

Hoa hậu Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê Cao Bằng, đăng quang Miss World Vietnam 2019 và lọt Top 12 Miss World cùng năm. Sở hữu chiều cao 1,77 m, gương mặt thanh tú và vóc dáng cân đối, cô còn gây chú ý với thành tích học tập nổi bật, IELTS 7.5 và tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương. Sau đăng quang, Lương Thùy Linh hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí, dẫn chương trình và tham gia các dự án cộng đồng.