Luna Đào được khen khi đổi kiểu tóc ngắn

Kiểu tóc mới của Luna Đào được uốn cụp phần đuôi, ôm về phía mặt, tăng độ bồng bềnh cho mái tóc.

Ca sĩ sinh năm 1993 làm mới diện mạo với tóc bob ngắn chạm cằm, uốn cụp nhẹ ôm lấy gương mặt. Phần tóc được rẽ ngôi lệch, mái dài vuốt cong mềm mại giúp tôn đường nét thanh tú và tạo cảm giác trẻ trung, nữ tính. Gam nâu hạt dẻ kết hợp kiểu sấy phồng nhẹ khiến mái tóc trông dày dặn, bồng bềnh hơn.

Luna Đào nhận nhiều lời khen ngợi nhan sắc với sự thay đổi này. "Luna cắt tóc ngắn xinh và những người nhận được tóc hiến tặng cũng sẽ rất xinh đẹp", "Tóc dài trông mềm mại hơn nhưng tóc này cũng xinh, trẻ trung lại có chút cá tính", "Mái tóc mới ý nghĩa quá lại trông có thần thái minh tinh nha"... là một số bình luận nhận xét về mái tóc mới của giọng ca Thanh xuân.

Luna cho biết ngưng tỉa layer tóc và hạn chế hóa chất trong khoảng hai năm qua để giữ tóc khỏe, bóng mượt dành tặng các bệnh nhân ung thư.

Từ năm 2019, Luna Đào gần như gắn liền với mái tóc dài, lối trang điểm nhẹ nhàng, duyên dáng. Với độ dài lý tưởng, ca sĩ cũng dễ dàng tạo kiểu, lúc buông xõa thướt tha, lúc uốn xoăn bồng bềnh phù hợp theo từng layout.

Để có thể hiến tóc, trong hai năm qua, ca sĩ sinh năm 1993 ngưng tỉa layer, hạn chế để tóc tiếp xúc hóa chất nhiều tháng nhằm đảm bảo tóc được khỏe đẹp. Ca sĩ nói mỗi người đều có những "cuộc chiến của riêng mình" nhưng thấu hiểu những người "tính nữ sẽ luôn phải đối đầu thêm với cuộc chiến về áp lực hình thức mà xã hội đặt lên đôi vai của cô ấy nữa".

Phần tóc hiến tặng tối thiểu 25 cm (đối với tóc không hóa chất) và 35 cm (với tóc đã qua hóa chất uốn/nhuộm) sẽ giúp các bệnh nhân ung thư được sử dụng tóc tự nhiên thay vì sợi tóc nhân tạo, lấy lại sự tự tin về ngoại hình, can đảm chiến đấu với bệnh tật.

Trước khi cắt tóc ngắn, Luna gắn bó với mái tóc dài nhiều năm.

Luna Đào tên thật là Đào Bá Lộc, sinh năm 1993, được khán giả biết đến qua chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Từ năm 2017, nghệ sĩ công khai thuộc cộng đồng LGBT nhưng theo đuổi phong cách phi giới tính, chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Từ năm 2019, cô bắt đầu nuôi tóc dài, can thiệp dao kéo và thay đổi dần từ phong cách làm đẹp đến gu ăn mặc, giúp diện mạo ngày càng nổi bật.

Với âm nhạc, nghệ sĩ 9X gặt hái thành công với nhiều sản phẩm như Gửi thời niên thiếu, Thanh xuân, Thật tâm em rất yêu anh, Tuổi thanh xuân... Ở vai trò beauty blogger, cô cũng được đông đảo khán giả, đặc biệt là Gen Z yêu mến, theo dõi, học hỏi những kinh nghiệm về làm đẹp.