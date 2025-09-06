Angelina Jolie đổi kiểu tóc ngắn vàng hoe

Angelina Jolie trên phim trường Anxious People. Ảnh: Click/ Wire

Angelina Jolie được trông thấy trên phim trường tại London vào thứ Năm, xuất hiện với kiểu tóc bob ôm gọn gương mặt, nhuộm màu vàng. Cô đeo trang sức vàng, diện bộ trang phục màu kem thanh lịch. Jolie còn tô điểm vẻ ngoài lộng lẫy bằng son đỏ rực và màu sơn móng tay đồng điệu.

Nhiều người nhận xét Angelina Jolie trông giống như cô đào Cameron Diaz trong kiểu tóc mới. Trước đây "bà Smith" luôn để tóc dài với màu nâu hạt dẻ tự nhiên. Gần đây Angelina nhuộm tóc sáng hơn trước khi thay đổi thành vàng bạch kim cho vai diễn mới - một phụ nữ Bắc Âu.

Angelina Jolie đổi từ tóc dài nâu vàng sang kiểu tóc bob bạch kim. Ảnh: Click/ Wire

Angelina đang quay phim Anxious People, trong vai nữ nhân viên ngân hàng đầu tư Zara. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên xuất bản năm 2019 của nhà văn Thụy Điển Fredrik Backman, kể về một nhóm người xa lạ bị tên cướp ngân hàng thất bại bắt làm con tin. Họ bị mắc kẹt cùng nhau và trong khoảng thời gian căng thẳng đó, mỗi người dần bộc lộ nỗi lo âu, sự bất an và những bí mật riêng.

Con trai cả của Angelina, Maddox, 24 tuổi, xuất hiện cùng mẹ ở trường quay trong giờ nghỉ trưa. Hiện chưa rõ vai trò của Maddox trong bộ phim này. Trước đây anh từng làm trợ lý cho Angelina trong các bộ phim Maria, Without Blood và First They Killed My Father. Maddox được Angelina khen ngợi là một trợ lý nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khiếu hài hước.

Maddox bên mẹ ở phim trường hôm 4/9. Ảnh: Backgrid