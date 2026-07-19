MC Thanh Thanh Huyền nhan sắc thăng hạng ở tuổi 30

Người mẫu, MC Thanh Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi mới đây cô đã chia sẻ loạt ảnh diện đồ bikini trong chuyến nghỉ dưỡng, khoe sắc vóc nổi bật.

Trong loạt ảnh, Thanh Thanh Huyền lựa chọn bộ đồ tắm tông xanh - trắng.

Bên cạnh đó là sự kết hợp hài hòa với áo choàng trắng, kính mát cùng các phụ kiện thời trang

Thiết kế giúp Thanh Thanh Huyền tôn lên vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và làn da khỏe khoắn.

Trước đó, Thanh Thanh Huyền cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi lựa chọn bộ đồ tắm hai mảnh tông xanh ánh kim trong chuyến du lịch biển. Từ những khoảnh khắc tạo dáng trên mũi thuyền đến khi thư giãn dưới nắng hay ngắm biển, Thanh Thanh Huyền đều ghi điểm với phong cách tự tin, trẻ trung.

Thanh Thanh Huyền khoe dáng nóng bỏng, eo thon quyến rũ với đồ tắm ánh kim giữa biển xanh.

Để duy trì vóc dáng quyến rũ, Thanh Thanh Huyền chăm chỉ tập luyện, chế độ ăn uống khoa học và quan tâm tới chăm sóc da.

Những năm gần đây, Thanh Thanh Huyền khẳng định vị trí trong lĩnh vực dẫn chương trình. Sở hữu khả năng dẫn song ngữ cùng phong cách ứng biến linh hoạt, cô thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện văn hóa, giải trí, chương trình truyền hình và các cuộc thi nhan sắc quy mô lớn.

Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996 tại Khánh Hòa, từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2023 và lọt Top 20. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1m70, số đo 85-61-89 cm. Ở tuổi 30, Thanh Thanh Huyền nhan sắc thăng hạng, cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

(Ảnh FB nhân vật)