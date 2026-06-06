Lona Kiều Loan bị chê 'cộng tuổi' khi diện đầm trăm triệu đồng

Hôm 3/6, Kiều Loan là một trong những khách mời dự buổi tiệc chào mừng Hương Giang về Việt Nam sau thành tích á hậu 2 Miss Grand International All Stars. Trong sự kiện, á hậu chọn phong cách trưởng thành với đầm hoa nhí và tóc búi.

Video ghi lại những khoảnh khắc của cô trong sự kiện thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, trong đó hàng trăm bình luận cho rằng trang phục và kiểu tóc khiến cô trông đứng tuổi.

'Sinh năm 2000 mà mặc chiếc váy giống U40 quá'; 'Bình thường bạn này mặc đồ rất trẻ trung, váy này không hợp'; 'Đầm hoa nhí thường dành cho các chị công sở hơn, Kiều Loan mặc trông bị cứng'..., một số khán giả bình luận.

Thiết kế mà á hậu chọn mặc đến từ thương hiệu Dolce&Gabbana, có giá bán khoảng hơn 4.000 USD (hơn 105 triệu đồng).

Trước đây, Kiều Loan ưa chuộng phong cách tươi trẻ, phù hợp tuổi 26. Cô thích diện những kiểu váy áo có tông màu 'kẹo ngọt' như trắng, hồng.

Á hậu thường xuyên mix áo thun với quần jeans, đầm babydoll... đi cùng những phụ kiện nhí nhảnh.

Street style của cô cũng thường gắn với những bộ cánh nhiều khoảng hở, tôn body.

Ngoài trang phục, phụ kiện, hình ảnh đời thường của mỹ nhân sinh năm 2000 cũng thường chọn lối makeup, kiểu tóc trẻ trung.

Khi đi biển, Kiều Loan ưa chuộng các kiểu váy áo gợi cảm.