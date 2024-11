Nhan sắc Diễm My 9X ở những tháng cuối thai kỳ

Mới đây, Diễm My 9X gây chú ý khi xuất hiện trong một buổi triển lãm ở TP.HCM. Theo đó, nữ diễn viên phim "Tình yêu và tham vọng" diện trang phục sang trọng, để lộ bụng bầu to vượt mặt, cho thấy cô đang ở những tháng cuối của thai kỳ.

Từ hồi giữa năm, Diễm My 9X đã vướng nghi vấn mang thai. Nhưng ngay cả đến hiện tại, nữ diễn viên 9X chưa từng lên tiếng về thông tin bầu bí với khán giả. Thế nhưng trong lần xuất hiện này, có thể thấy ngày vợ chồng cô đón thành viên mới không còn xa.

Diễm My 9X lộ bụng lùm lùm khi dự sự kiện mới đây.

Còn nhớ hồi đầu năm, khi được hỏi về chuyện "săn con tuổi Rồng", Diễm My đã thừa nhận vợ chồng cô thống nhất để mọi thứ tự nhiên, nếu không thể có con, cả hai sẽ can thiệp.

"Nếu may mắn thì có trong năm Giáp Thìn, nếu không kịp thì cũng không sao vì tôi nghĩ tự nhiên sẽ tốt hơn. Tôi sẽ để tự nhiên đến năm 35 tuổi, hiện giờ đã 34. Nếu tự nhiên không cho phép thì mình mới đi can thiệp", diễn viên nói.

Diễm My 9X kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn tháng 12/2023. Một năm qua, cặp vợ chồng son thường xuyên đồng hành ở các sự kiện do đồng nghiệp, bạn bè tổ chức. Diễm My 9X cho biết cô không nhận dự án phim thời điểm này, sẽ chọn trở lại khi phù hợp. Gần đây, cô học thêm về kinh doanh cùng chồng, đã mở một số nhà hàng và đang khá thích thú với vai trò mới.

Thời gian vừa qua, Diễm My 9X vướng tin đồn mang thai con đầu lòng.

Dù chưa từng thừa nhận mang thai nhưng trên trang cá nhân, Diễm My 9X nhiều lần diện trang phục rộng che vòng 2.

Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với trang phục rộng rãi, đi dép bệt và khuôn mặt có phần đầy đặn hơn. Chưa dừng lại ở đó, Trường Giang và Nhã Phương vô tình làm dấy lên nghi vấn này trong một livestream.

Sau khi thành hôn với chồng doanh nhân, Diễm My 9X vẫn tích cực làm việc. Cô không muốn phụ thuộc và ông xã mà mong muốn cả hai mang lại hạnh phúc và làm chỗ dựa cho nhau.

