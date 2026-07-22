Đỗ Thị Hà đón tuổi mới giản dị tại căn hộ cao cấp

Đỗ Thị Hà thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi vừa chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đón tuổi mới theo cách vô cùng giản dị. Thay vì tổ chức hoành tráng, nàng hậu lựa chọn dành thời gian tận hưởng những điều mình yêu thích ngay tại nhà.

Trong đoạn video, Đỗ Thị Hà diện trang phục đơn giản, để mặt mộc nhẹ nhàng và chăm chú cắm hoa. Hình ảnh nàng hậu tỉ mỉ sắp xếp từng cành hoa nhanh chóng khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến phong cách sống nhẹ nhàng, tinh tế của một "nàng dâu hào môn".

Đỗ Thị Hà làm điều giản dị đó là cắm hoa để chào đón tuổi mới. (Ảnh chụp màn hình)

Đỗ Thị Hà đã thổ lộ qua dòng chú thích kèm theo video: "26 tuổi bắt đầu bằng những điều thật giản dị. Năm nay không cần bộ ảnh sinh nhật nào cả, chỉ có những khoảnh khắc chậm lại và tự thưởng cho bản thân một buổi chiều thật nhẹ nhàng", Đỗ Thị Hà viết.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn bên chồng. Cô hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội, và chọn lọc khi xuất hiện tại các sự kiện của showbiz. Thỉnh thoảng, Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp bên người bạn đời, phần nào hé lộ cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi.

Đỗ Thị Hà tập trung cho cuộc sống cá nhân, công việc riêng và chỉ thỉnh thoảng cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Nếu trước đây cô hạn chế chia sẻ đời tư thì hiện tại nàng hậu lựa chọn đăng tải những khoảnh khắc gần gũi như: nấu ăn, cắm hoa, chăm sóc gia đình hay tận hưởng những chuyến du lịch ngắn ngày.

Đỗ Thị Hà từng chinh chiến quốc tế và dừng chân ở vị trí Top 13 Miss World 2021. Thời gian đương nhiệm, cô chăm chỉ chạy show, liên tục xuất hiện ở các sàn catwalk với vị trí first face hoặc vedette. Ngoài ra, nàng hậu gốc Thanh Hóa còn nhận nhiều job quảng cáo, là gương mặt xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Dù tham gia nhiều hoạt động nhưng Đỗ Thị Hà vẫn dành thời gian để học tập.

Đỗ Thị Hà dịu dàng, nữ tính sau khi kết hôn. Ảnh: FBNV

Từ khi kết hôn, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương sống trong một căn nhà thuộc khu cao cấp ở Hà Nội. Từng có nhiều năm theo đuổi công việc CEO một thẩm mỹ viện, người đẹp xứ Thanh hồi đầu năm thông báo dừng vai trò này để tập trung vun vén gia đình, hỗ trợ ông xã và tập đoàn của gia đình.

Đỗ Thị Hà đang có cuộc sống hôn nhân êm ấm bên Viết Vương. Ảnh: FBNV

(Ảnh FB nhân vật)