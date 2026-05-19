Hoa hậu Đỗ Thị Hà tăng 5kg vẫn gây bão với visual trong trẻo

Đỗ Thị Hà mới đây đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí sau thời gian khá kín tiếng. Người đẹp nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ diện mạo rạng rỡ cùng thần thái nhẹ nhàng, thanh lịch.

Trong lần xuất hiện này, Đỗ Thị Hà lựa chọn phong cách nữ tính với mẫu váy dịu dàng, kết hợp lối trang điểm tự nhiên tôn lên đường nét gương mặt.

Loạt hình ảnh của Đỗ Thị Hà nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Diện váy tông trắng kem thanh lịch, nàng hậu nhận về nhiều lời khen vì visual ngày càng mặn mà, sang trọng sau khi kết hôn với chồng doanh nhân.

Nàng hậu gen Z được nhận xét nhan sắc rạng rỡ, gương mặt đầy đặn hơn trước: "Nay cô trộm vía mũm mĩm xinh quá", ngay sau đó nàng hậu thoải mái đáp lại: "Tăng có xíu xiu 5kg à".

Ở một bình luận khác, dân mạng còn hài hước cho rằng người đẹp được chồng chăm quá khéo nên ngày càng có da có thịt hơn: "Anh Vương chăm vợ kỹ quá hơi mũm mĩm rồi nhưng cổ xinh". Nhiều người cũng để lại bình luận nghi vấn nàng hậu có tin vui.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà liên tục bị cư dân mạng đặt nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Hồi tháng 3, nàng hậu từng gây bàn tán khi xuất hiện tại một sự kiện với vóc dáng được nhận xét có nhiều thay đổi, đặc biệt là phần vòng 2 trông đầy đặn hơn thường thấy.

Sau hơn nửa năm kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Từ khi làm dâu Tập đoàn Sơn Hải, người đẹp sinh năm 2001 ít tham gia các hoạt động giải trí hơn.