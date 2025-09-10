Tủ đồ hiệu xa xỉ của Lan Khuê

Cuối tháng 8, tham dự một sự kiện, Lan Khuê gây ấn tượng bằng phong cách thanh lịch. Cô diện váy áo màu đen, xách túi Lady của Dior phiên bản giới hạn hàng trăm triệu đồng.

Trong bộ sưu tập túi xách của người đẹp có hàng chục mẫu đến từ nhà mốt Pháp với đủ kiểu dáng, màu sắc.

Ngoài Lady, cô còn có vài chiếc túi yên ngựa màu kem và đỏ, ba túi tote cỡ lớn.

Hai năm nay, Lan Khuê được khen ngợi về gu mặc. Cô theo đuổi phong cách đường phố phóng khoáng, pha trộn giữa nổi loạn, unisex và thanh lịch. Người đẹp thường xuyên sử dụng đồ của các thương hiệu xa xỉ để trông sang hơn. Bên cạnh Dior, Lan Khuê còn là fan của Chanel. Cô từng xuống phố với nhiều thiết kế của nhà mốt này như áo tweed không tay, túi mini đeo chéo, dây chuyền, cài áo, vòng tay.

Trong một lần đi cà phê, cô chọn đầm maxi với túi hobo cỡ lớn của Chanel 5.790 bảng (205,3 triệu đồng).

Người đẹp còn có đôi sandals theo mốt giày xấu rộ lên từ ba năm trước và một chiếc túi lưới đi chợ của hãng thời trang này.

Phong cách đi du lịch của Lan Khuê với mốt váy trùm quần và túi chần trám cổ điển.

Dạo gần đây, hưởng ứng phong cách Y2K và thập niên 1990, Lan Khuê nhiều lần diện váy cùng quần dài. Trong một lần đi chơi, cô chọn quần jeans của Loewe, túi Side Trunk MM của Louis Vuitton giá 3.900 USD (gần 103 triệu đồng).

Người mẫu sắm túi denim của Louis Vuitton đồng điệu quần jeans, phối áo xếp bèo và băng đô.

Trong số các mẫu túi của nhà mốt Pháp, cô còn thường xuyên dùng chiếc Coussin màu bạc giá 4.950 USD (130,6 triệu đồng), khuyên tai và dây chuyền giá từ vài trăm đến hơn nghìn USD mỗi chiếc.

Lan Khuê, 33 tuổi, đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, vào top 11 Miss World 2015. Cô kết hôn với Việt kiều Canada - John Tuấn Nguyễn - năm 2018 và sinh con trai một năm sau đó.