IU gây sốc vì tạm dừng hoạt động

Đầu tháng 7 năm nay, cộng đồng người hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc đón nhận một tin tức kém vui liên quan tới giọng ca sinh năm 1993. Theo tờ The Korea Times, IU đã phải đưa ra một trong những lựa chọn khó khăn nhất sự nghiệp là hoãn vô thời hạn album phòng thu thứ 6. Đi kèm với đó, đêm nhạc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) cũng chính thức bị hủy bỏ. Sự kiện này vốn được định hướng như một cột mốc khởi động cho chuỗi quảng bá dự án âm nhạc mới của cô trong chặng đường cuối năm 2026.

Đích thân nữ thần tượng đã viết thư tay đăng tải lên nền tảng Berriz nhằm giãi bày tâm tư cùng người hâm mộ. Cô bày tỏ sự áy náy sâu sắc vì không thể giữ đúng lời hẹn gặp mặt khán giả. Ngôi sao Hàn Quốc thú nhận cường độ làm việc vất vả suốt nhiều năm qua đã làm thể trạng sụt giảm nghiêm trọng. Đặc biệt, việc phát hành một đĩa nhạc mới luôn đòi hỏi nghệ sĩ phải thực hiện hàng loạt sân khấu hát live hay các chuyến lưu diễn liên tục. Với tình trạng bất ổn hiện tại, cô nhận thấy bản thân khó lòng duy trì được phong độ biểu diễn tốt nhất để cống hiến cho công chúng.

Nữ ca sĩ IU vừa gây chấn động Kpop khi quyết định tạm dừng mọi hoạt động ca hát nửa cuối năm 2026. IG.

Ngay sau bức tâm thư, công ty chủ quản EDAM Entertainment cũng đưa ra thông báo chính thức. Họ khẳng định lịch trình biểu diễn của nữ nghệ sĩ sẽ được điều chỉnh toàn bộ. Việc ưu tiên hàng đầu lúc này là điều trị y tế cho tới khi chuyên gia đánh giá cô đủ điều kiện bước lên sân khấu. Dù thời điểm tái xuất chưa được ấn định, người hâm mộ vẫn nhận được lời hứa từ thần tượng rằng cô sẽ nỗ lực phục hồi nhằm mang đĩa nhạc mới trở lại trong tương lai với thể trạng hoàn hảo nhất.

Nguyên nhân cốt lõi khiến nữ ca sĩ phải đóng băng hoạt động bắt nguồn từ chứng bệnh vòi nhĩ hở mạn tính. Theo giải thích của hãng thông tấn Yonhap, đây là hội chứng khiến vòi nhĩ luôn trong trạng thái mở bất thường. Hệ quả là người mắc phải sẽ nghe thấy rất rõ tiếng thở, giọng nói hay các âm thanh phát ra bên trong cơ thể mình. Đối với một người hoạt động nghệ thuật chuyên hát trực tiếp như IU, triệu chứng này gây ra vô vàn cản trở. Nó làm giảm khả năng cảm âm, gây khó khăn trong việc kiểm soát cao độ cũng như theo dõi âm thanh khi trình diễn.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cô gặp rắc rối với tình trạng y khoa này. Quá khứ ghi nhận cô từng chia sẻ về vấn đề tương tự vào năm 2022. Thời điểm tổ chức concert "The golden hour" tại sân vận động Olympic Seoul, nữ thần tượng đã gặp cản trở thính giác khi phải biểu diễn dưới điều kiện thời tiết nóng ẩm. Sau thành công rực rỡ của chuyến lưu diễn toàn cầu "HEREH" hồi năm 2024, việc cô tiếp tục bị bạo bệnh hành hạ cho thấy hệ lụy khôn lường của những lịch trình làm việc vắt kiệt sức lực.

Tờ Star News đánh giá cú sốc ngừng hát này là minh chứng rõ nét cho những áp lực dai dẳng mà các ngôi sao hạng A tại xứ sở kim chi đang gánh chịu. Rất may mắn, phản ứng của dư luận lại vô cùng tích cực. Trên các diễn đàn mạng xã hội lớn như Naver hay TheQoo, hàng loạt bình luận tán thành quyết định nghỉ ngơi của IU được đăng tải. Khán giả đều đồng tình rằng sinh mạng cùng sức khỏe nghệ sĩ cần được đặt lên trên hết thay vì cố gắng bám trụ trên ánh đèn sân khấu với một cơ thể suy nhược.

Theo: t/h