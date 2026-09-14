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Jennie, Lisa, Olivia Rodrigo gợi ý kiểu tóc tự nhiên mà trông vẫn sang chảnh

Sự kiện: Thời trang

Không cần tạo kiểu cầu kỳ hay xịt keo cố định, các nữ thần Gen Z đang chuộng style tóc "sinh ra sao để vậy" nhưng thiên hướng nghệ thuật hơn. Nhìn vào Jennie, Lisa hay Olivia Rodrigo, bạn sẽ thấy ngay chân lý: Tối giản chính là đỉnh cao của sự sang chảnh.

Jennie và mái tóc xoăn sóng bồng bềnh cổ điển

Jennie, Lisa, Olivia Rodrigo gợi ý kiểu tóc tự nhiên mà trông vẫn sang chảnh - 1

Không hổ danh "IT Girl" toàn cầu, Jennie thả dáng với mái tóc dài uốn xoăn lơi to bản, uốn lượn tự nhiên ôm trọn gương mặt. Kiểu tóc này mang lại cảm giác kiêu kỳ, sang trọng nhưng vẫn cực kỳ mềm mại, phóng khoáng đúng chuẩn tiểu thư Paris.

Lisa với mái ngố thương hiệu và tóc suôn nhẹ

Jennie, Lisa, Olivia Rodrigo gợi ý kiểu tóc tự nhiên mà trông vẫn sang chảnh - 2

Vẫn giữ chiếc mái thưa che trán huyền thoại giúp hack tuổi cực đỉnh, Lisa kết hợp cùng mái tóc dài buông xõa tự nhiên. Không cần tạo kiểu phức tạp, độ rủ mềm mại của mái tóc ôm lấy bờ vai gầy tạo nên sức hút khó cưỡng, vừa ngọt ngào lại vừa cá tính.

Vẻ đẹp ma mị của Jenna Ortega với tóc layer và mái thưa

Jennie, Lisa, Olivia Rodrigo gợi ý kiểu tóc tự nhiên mà trông vẫn sang chảnh - 3

Một biến tấu tóc dài tỉa layer ôm sát cằm với phần mái bay nhẹ nhàng giúp Jenna Ortega khoe trọn đường nét góc cạnh, đầy ma mị. Kiểu tóc này trông thì cá tính nhưng lại cực kỳ thân thiện với những ai muốn che khuyết điểm mặt tròn hay góc cạnh mà không cần tạo kiểu phức tạp.

Olivia Rodrigo với style tóc xoăn gợn sóng lơi

Jennie, Lisa, Olivia Rodrigo gợi ý kiểu tóc tự nhiên mà trông vẫn sang chảnh - 4

Nữ ca sĩ Gen Z trung thành với mái tóc dài, đen nhánh, được uốn gợn sóng nhẹ nhàng như vừa ngủ dậy. Vẻ đẹp "lười biếng" giúp Olivia trông vừa nổi loạn, trẻ trung lại vừa đậm chất điện ảnh trong mọi khung hình.

Mái tóc thẳng mượt chẻ ngôi giữa sắc sảo

Jennie, Lisa, Olivia Rodrigo gợi ý kiểu tóc tự nhiên mà trông vẫn sang chảnh - 5

Lại một lần nữa Olivia Rodrigo gây thương nhớ với mái tóc thẳng tắp chẻ ngôi giữa kết hợp tỉa layer phần mái ôm mặt. Kiểu tóc tưởng chừng đơn giản này lại mang đến thần thái sắc sảo, hiện đại và quyền lực, chứng minh rằng cứ tối giản là khắc ghi dấu ấn.

Màu tóc vàng bị chê không hợp với Jennie
Màu tóc vàng bị chê không hợp với Jennie

Nhiều ý kiến cho rằng màu tóc vàng ánh kim của Jennie tại show Chanel ở Paris, Pháp hôm 1/10 khiến cô trông già và kém sang chảnh.

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Theo Mai Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 18:00 PM (GMT+7)
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