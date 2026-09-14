Jennie, Lisa, Olivia Rodrigo gợi ý kiểu tóc tự nhiên mà trông vẫn sang chảnh

Jennie và mái tóc xoăn sóng bồng bềnh cổ điển

Không hổ danh "IT Girl" toàn cầu, Jennie thả dáng với mái tóc dài uốn xoăn lơi to bản, uốn lượn tự nhiên ôm trọn gương mặt. Kiểu tóc này mang lại cảm giác kiêu kỳ, sang trọng nhưng vẫn cực kỳ mềm mại, phóng khoáng đúng chuẩn tiểu thư Paris.

Lisa với mái ngố thương hiệu và tóc suôn nhẹ

Vẫn giữ chiếc mái thưa che trán huyền thoại giúp hack tuổi cực đỉnh, Lisa kết hợp cùng mái tóc dài buông xõa tự nhiên. Không cần tạo kiểu phức tạp, độ rủ mềm mại của mái tóc ôm lấy bờ vai gầy tạo nên sức hút khó cưỡng, vừa ngọt ngào lại vừa cá tính.

Vẻ đẹp ma mị của Jenna Ortega với tóc layer và mái thưa

Một biến tấu tóc dài tỉa layer ôm sát cằm với phần mái bay nhẹ nhàng giúp Jenna Ortega khoe trọn đường nét góc cạnh, đầy ma mị. Kiểu tóc này trông thì cá tính nhưng lại cực kỳ thân thiện với những ai muốn che khuyết điểm mặt tròn hay góc cạnh mà không cần tạo kiểu phức tạp.

Olivia Rodrigo với style tóc xoăn gợn sóng lơi

Nữ ca sĩ Gen Z trung thành với mái tóc dài, đen nhánh, được uốn gợn sóng nhẹ nhàng như vừa ngủ dậy. Vẻ đẹp "lười biếng" giúp Olivia trông vừa nổi loạn, trẻ trung lại vừa đậm chất điện ảnh trong mọi khung hình.

Mái tóc thẳng mượt chẻ ngôi giữa sắc sảo

Lại một lần nữa Olivia Rodrigo gây thương nhớ với mái tóc thẳng tắp chẻ ngôi giữa kết hợp tỉa layer phần mái ôm mặt. Kiểu tóc tưởng chừng đơn giản này lại mang đến thần thái sắc sảo, hiện đại và quyền lực, chứng minh rằng cứ tối giản là khắc ghi dấu ấn.