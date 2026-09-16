Diện cardigan như 'dâu hào môn' Hương Liên để hợp mùa thu Hà Nội

Mới đây, Hương Liên gây chú ý khi khoe trọn nhan sắc rực rỡ dưới thời tiết mùa thu Hà Nội. Nữ diễn viên diện váy hai dây dáng dài màu kem, phần thân trên ôm nhẹ, điểm xuyết những chi tiết thêu ren hoa nhỏ xinh.

Giữa thảm cỏ xanh, ánh nắng xuyên qua tán cây và bó hoa hồng trên tay, Hương Liên xuất hiện với diện mạo ngọt ngào, nhẹ nhàng rất hợp không khí đầu thu. Đặc biệt, thay vì ăn diện cầu kỳ, cô chỉ chọn những món đồ mang gam màu dịu mắt, kiểu dáng nữ tính và mềm mại, vừa hòa vào khung cảnh vừa tạo nên tổng thể lãng mạn.

Gam màu dịu dàng kết hợp chất liệu có độ bay khiến tổng thể vừa nữ tính vừa mang chút hơi hướng cổ điển. Thay vì để nguyên váy hai dây, cô khoác thêm cardigan mỏng đồng màu. Chính cách mặc tưởng như rất ngẫu hứng này lại khiến trang phục có thêm nét mềm mại, lãng mạn và cực hợp tiết trời đầu thu.

Đáng chú ý, Hương Liên còn chọn đúng một món đồ mà chỉ cần nhìn thấy thôi, nhiều cô gái có lẽ đã nghĩ ngay đến mùa thu: cardigan. Cứ đến những ngày trời bắt đầu dịu mát, chiếc áo mềm mại này lại được yêu thích nhờ vẻ nữ tính, nhẹ nhàng và khả năng kết hợp linh hoạt.

Tham khảo công thức cardigan hoàn hảo để mặc đẹp trong mùa thu Hà Nội:

Cardigan + chân váy là combo phù hợp mùa thu. Cardigan dáng lửng đi cùng chân váy cạp cao giúp phần eo trông gọn hơn, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài thêm một chút. Những nàng mê vibe tiểu thư có thể chọn chân váy midi, còn muốn trẻ trung và cá tính hơn thì nhất định phải là mini skirt.

Cardigan + jeans là combo "bất hủ" chẳng cần suy nghĩ nhiều mà vẫn dễ ghi điểm. Jeans giúp cardigan bớt "bánh bèo", còn cardigan lại khiến denim quen thuộc trông nữ tính và có gu hơn.

Phái đẹp có thể chọn cardigan ôm nhẹ để tổng thể gọn gàng hoặc oversized nếu thích vẻ ngoài thoải mái. Thêm sneaker là trẻ trung, ballet flats sẽ ngọt ngào hơn, còn loafer lại lập tức tăng vài phần thanh lịch. Một công thức nhưng đổi giày thôi cũng đủ biến hóa đủ kiểu rồi.

Dành cho hội công sở, cardigan còn có thể trở thành lớp áo hoàn thiện cho những outfit sơ mi vốn khá nghiêm túc. Chỉ cần khoác một chiếc cardigan len mỏng bên ngoài sơ mi, tổng thể lập tức mềm mại và gần gũi hơn mà vẫn giữ được nét chỉn chu.

Cardigan màu kem, be, xám hay pastel cũng dễ phối nhất, đặc biệt hợp với bảng màu trung tính thường xuất hiện nhiều vào mùa thu. Nhưng đôi khi mix match nổi bật cũng là lựa chọn không đơn giản được nhiều phái đẹp ưa chuộng.