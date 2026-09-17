Ái Phương khoe body nóng bỏng trong MV

Tối 16/9, Phan Lê Ái Phương ra mắt MV 'Buông lòng' - ca khúc do cô sáng tác. Khác với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính thường thấy, nữ ca sĩ xây dựng tạo hình hướng tới sự tự do, bản năng và trưởng thành trong sản phẩm mới.

Nữ ca sĩ khoe vẻ quyến rũ với nhiều trang phục siêu ngắn, cắt khoét và bó sát đồng thời thể hiện các động tác vũ đạo đầy gợi cảm.

Các thiết kế đậm chất Latin giúp Ái Phương khoe tối đa lợi thế hình thể với đôi chân dài, thân hình săn chắc và gợi cảm nhờ chăm chỉ gym xen kẽ. yoga nhiều năm qua. Với chiều cao 1,71 m, cân nặng 54,5 kg cùng số đo ba vòng 85-61-91 cm, hình thể hiện tại của nữ ca sĩ được nhận xét chuẩn hơn thời thi siêu mẫu.

Với 'Buông lòng', Ái Phương chú trọng sự kết nối giữa âm nhạc với trình diễn, đưa vũ đạo cùng ngôn ngữ cơ thể trở thành một phần quan trọng của MV.

Theo nữ ca sĩ, sự thay đổi phong cách thời trang thể hiện bước chuyển trong hành trình âm nhạc của cô. Nếu các sản phẩm trước đây thiên về việc đối diện với những tổn thương và tìm lại sự cân bằng bên trong thì 'Buông lòng' đánh dấu thời điểm cô bước ra ngoài với tâm thế cởi mở hơn, dám thể hiện sự nữ tính, tận hưởng sức hút của bản thân và chủ động với những rung cảm trong tình yêu.

Khi làm việc với giám đốc sáng tạo, Ái Phương cho biết mong muốn khai thác nét quyến rũ, táo bạo và hoang dã ở mức độ cao hơn nhưng vẫn giữ tinh thần tự nhiên, đề cao tính thời trang và nghệ thuật trình diễn thay vì phô trương hình thể.

Sản phẩm khắc sâu hình ảnh Rachel P trên hành trình âm nhạc của Ái Phương sau dự án 'Dịu dịu dàng dàng' ra mắt hồi tháng 7. Đây là hình tượng nghệ thuật mới mà Ái Phương theo đuổi thời gian tới, thiên về tính trình diễn, tinh thần Latin cùng nguồn năng lượng quyến rũ, thoải mái.

Phan Lê Ái Phương sinh năm 1989, quê TP HCM, bắt đầu hoạt động giải trí sau khi vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010, giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011.

Khi chuyển hướng sang âm nhạc, cô gây chú ý trong vai trò tự sáng tác và biểu diễn. Người đẹp từng đoạt giải "Ca sĩ triển vọng" tại Làn Sóng Xanh 2015. Ngoài ra, cô từng tham gia các phim điện ảnh gồm 'Tía tui là cao thủ', 'Yêu đi, đừng sợ'...