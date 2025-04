Phong cách thời trang của Ivanka Trump

Tối 29/3, Ivanka Trump ra ngoài ăn tối với con trai 10 tuổi Joseph Kushner ở Miami. Cô diện váy ngắn màu trắng hiệu Christopher Esber cùng sandals cao 7 cm. Theo Pagesix, nhiều khán giả khen cô mặc đơn giản mà đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Backgrid

Mỗi lần chia sẻ ảnh trên trang cá nhân, cô đều được người hâm mộ khen với gu mặc tinh tế, trẻ trung. Theo Elle, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều bộ váy ngắn đến từ các thương hiệu lớn và nhỏ, như Oscar de la Renta, Miu Miu, Agua by Agua Bendita, And Other Stories. Ảnh: SplashNews

Cô thường chọn thiết kế này kèm sandals quai mảnh khi đi chơi tối cùng chồng con, du lịch biển hoặc trong các dịp tiệc tùng. Ảnh: Backgrid

Trong một lần đi chơi cùng chồng ở Miami, cô diện bộ váy vải tweed mang theo chiếc ví cầm tay Olympia Le-Tan Miami Bay hình cuốn sách giá 1.180 USD (30,2 triệu đồng). Ảnh: Backgrid

Trên Marie Claire, Ivanka cho biết thích váy ngắn vì chúng giúp cô có cảm giác như trở về thời thanh xuân, gợi cảm và đáng yêu. Ảnh: Mega

Người đẹp 44 tuổi sánh đôi bên chồng. Cô diện đầm quây ngực của Pucci giá 485 bảng (16 triệu đồng). Ảnh: Backgrid

Cô thể hiện phong cách boho với bốt cao bồi và váy trễ vai đơn sắc. Ảnh: Instagram Ivanka Trump

Có chiều cao 1,8 m cùng hình thể cân đối, cô dễ dàng diện các phong cách khác nhau. Ivanka không chuộng riêng một kiểu dáng, màu sắc hay họa tiết nào mà mặc tất cả những gì cô yêu thích. Trong một bữa tiệc của gia đình, cô diện váy tua rua với sandals ánh bạc. Ảnh: Instagram Ivanka Trump

Sinh nhật năm 2022, cô chọn váy xẻ cổ chữ V in hoa hồng mang hơi thở của những năm 1980. Ảnh: Instagram Ivanka Trump

Thời trang du lịch biển của người đẹp với váy bodycon đan móc. Ảnh: Instagram Ivanka Trump

Ivanka Trump là con gái của ông Trump với vợ đầu - Ivana Zelníčková. Người đẹp nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới 2007 do tạp chí Maxim bình chọn. Năm 2009, cô kết hôn với Jared Kushner, con trai một nhà bất động sản New York, sinh ba con. Cô từng tham gia tích cực trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 và 2020.