Phong cách đời thường của siêu mẫu giàu nhất Trung Quốc

Lưu Văn sinh năm 1988, gia nhập làng mốt từ năm 16 tuổi. Theo Vogue, hiện cô vẫn là siêu mẫu số một châu Á. Chân dài được xem là người định hình thế hệ người mẫu trong thập niên 2010. Vogue ghi nhận sự chuyên nghiệp, tính cách thân thiện và khả năng thích nghi nhanh của Lưu Văn - những yếu tố giúp cô duy trì hợp đồng lớn và xuất hiện liên tục ở các kinh đô thời trang lớn nhất thế giới.

Theo Forbes, hiện cô sở hữu khối tài sản khoảng 40-50 triệu USD. Ở thời kỳ đỉnh cao những năm đầu thập niên 2010, thu nhập hàng năm của Lưu Văn từng đạt khoảng 120 triệu CNY (hơn 465 tỷ đồng).

Tạp chí W mô tả phong cách đời thường của Lưu Văn bằng các cụm từ tối giản, thoải mái. Cô khiến những món cơ bản trở nên thu hút hơn nhờ cách chọn phom dáng, chất liệu và phụ kiện đắt giá.

Theo W, công thức phối đồ yêu thích của người đẹp là quần jeans phom rộng, áo thun và sneakers. Mùa lạnh, cô chọn blazer, hoodie, áo len cổ tròn, jumper, áo khoác da, măng tô rộng thùng thình.

Siêu mẫu thể hiện phong cách thập niên 1990 với áo phông, quần jeans, túi hình bánh sừng bò.

Trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire, Lưu Văn cho biết cô yêu thích phong cách tomboy, khi trưởng thành hơn, cô thích thêm những món nữ tính như sơ mi lụa ren, chân váy midi dáng suông.

Trên Vogue, chân dài cho biết thích sự mộc mạc, giản đơn. "Trong thời trang, với tôi thoải mái là điều quan trọng nhất", cô nói.

Phong cách mùa thu của Lưu Văn với cách phối layer gồm áo thun, sơ mi kẻ rách gấu phong cách punk, áo khoác len theo mốt "bà ngoại". Cách mặc này tạo ra vẻ ngoài luộm thuộm.

Theo Elle, Lưu Văn chuộng túi Chanel, Mulberry, thỉnh thoảng dùng thiết kế của Coach, Gucci, Saint Laurent.

Người đẹp giấu vóc dáng mảnh mai trong bộ quần áo nhiều lớp mang vẻ nam tính, gồm blazer cắt may kiểu thập niên 1970, sơ mi denim, quần jeans bạc màu.

Thỉnh thoảng, chân dài làm mới phong cách với một số món có họa tiết hoặc kiểu dáng độc lạ.