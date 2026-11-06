Hoa hậu Thái Lan bị cáo buộc gian lận, rửa tiền

Theo Bangkok Post, hôm 4/11, thiếu tướng Thatphum Jaruprat, chỉ huy Cục Chống tội phạm kinh tế, cho biết Panadda có thể đối mặt với ba cáo buộc gồm gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính. Trong khi đó, chồng cô, ông Atip "Got" Anantawan, có thể bị buộc tội rửa tiền. Cảnh sát đang thu thập chứng cứ, thẩm vấn ban quản lý quỹ và xác minh các giao dịch tài chính liên quan.

Panadda Wongphudee trả lời phóng viên, hôm 3/11. Ảnh: BKP

Vụ việc bắt đầu sau khi bà Boonyanuch Saengsri, chủ sở hữu trang Facebook Oilsri and Phong Phueak, đồng thời là nhà tài trợ của Quỹ Làm điều tốt (Good Deeds Foundation) do Panadda điều hành, gửi đơn khiếu nại vào tuần trước. Bà cáo buộc quỹ có dấu hiệu lừa đảo công chúng, vi phạm luật Tội phạm máy tính và rửa tiền. Theo nội dung đơn, quỹ đã chuyển hàng triệu baht cho một nhà thầu để xây dựng các biệt thự có hồ bơi tại Phuket.

Sau khi tiếp nhận đơn, cảnh sát xác minh hoạt động tài chính của quỹ và phát hiện tổ chức này đã nhận quyên góp lên tới hàng trăm triệu baht. Nhà chức trách đang làm rõ các khoản tiền có được sử dụng đúng mục đích cam kết với nhà tài trợ hay không, đồng thời kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý tài chính.

Ngày 3/11, Panadda cũng nộp đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Tội phạm (CSD), cáo buộc chồng cô và nhà thầu Apichart Saelu lừa đảo quỹ khoảng 50 triệu baht. Theo các báo cáo, Apichart được thuê xây dựng tám biệt thự có hồ bơi tại quận Thalang, tỉnh Phuket.

Trả lời phóng viên, Panadda nói cô đã sai khi đặt niềm tin vào người đàn ông tin tưởng nhất. Hoa hậu hy vọng vụ kiện giúp thu hồi tối đa số tiền thất thoát của quỹ, đồng thời cho biết sẵn sàng dùng tài sản riêng để bồi thường cho tổ chức. Cô xin lỗi các nhà tài trợ, khẳng định sẽ chứng minh mình vô tội và không trốn tránh cuộc điều tra.

Hoa hậu Thái Lan 2000 Panadda Wongphudee. Ảnh: Sanook

Panadda Wongphudee (Boom) sinh 1976 tại Bangkok, Thái Lan. Cô được công chúng biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, đồng thời giành danh hiệu Đại sứ Văn hóa và Du lịch Thái Lan và Hoa hậu được yêu thích bởi giới nhiếp ảnh. Sau cuộc thi, Panadda bước chân vào làng giải trí với vai trò MC, người mẫu và diễn viên, tham gia nhiều bộ phim truyền hình cũng như các chương trình giải trí trên sóng truyền hình.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn có nền tảng học vấn đáng chú ý với bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Assumption, hai bằng thạc sĩ tại Australia và bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Rangsit. Những năm gần đây, Panadda được nhắc đến nhiều hơn với vai trò nhà hoạt động xã hội. Năm 2014, cô từng vận động hơn 130.000 chữ ký nhằm thúc đẩy sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm hiếp dâm tại Thái Lan.

Năm 2019, cô sáng lập và giữ chức chủ tịch Quỹ Làm điều tốt, chuyên hỗ trợ người nghèo, phụ nữ, trẻ em và những cộng đồng gặp khó khăn trong cuộc sống.

Panadda từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với Got Athip Anantawan năm 2021. Cô có một con gái riêng và hai con trai với người chồng thứ ba. Tuy nhiên, ngày 27/10 vừa qua, cô tố cáo chồng ngoại tình, công khai quyết định ly hôn. Tuy nhiên, hai người hiện chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.