Theo Thời báo VTV, trong tập 5 "The Face Vietnam 2026" đã được phát sóng, các thí sinh bước vào thử thách quay video quảng cáo đòi hỏi khả năng sáng tạo và làm chủ biểu cảm trước ống kính. Đặc biệt, việc phải phối hợp cùng cú máy Glam Bot càng nâng độ khó lên một bậc, buộc các thí sinh phải kiểm soát từng chuyển động, biểu cảm và thần thái trong thời gian ngắn để tạo nên những khung hình ấn tượng.

Nhận bất lợi thi đầu tiên, đội HLV Võ Hoàng Yến vẫn liên tục làm chủ thế trận bằng phong thái làm việc chuyên nghiệp và sự tính toán rõ ràng trong từng cảnh quay. Không chỉ tập trung khai thác những khung hình đắt giá, các thí sinh còn cho thấy sự nhạy bén trong việc nắm bắt yêu cầu để đưa ra những màn thể hiện đúng trọng tâm.

Qua mỗi tập thi, các thí sinh đối diện với những thử thách đòi hỏi nỗ lực cá nhân và phối hợp ăn ý. Ảnh: VTV/CTCC

Đội của HLV H’Hen Niê vẫn không tránh khỏi những màn thể hiện thiếu suôn sẻ. Đáng chú ý, Trường Giang liên tục mắc lỗi trong quá trình ghi hình, khiến phần thi nhiều lần bị gián đoạn và ảnh hưởng đến nhịp độ chung của cả đội. Đội còn bộc lộ điểm yếu ở khâu âm thanh trong sản phẩm hoàn thiện.

Với đội của HLV Anh Thư, Hồng Linh gặp khó khăn trong việc kiểm soát biểu cảm, chưa thể hiện được sự tự nhiên cần thiết. Cô cùng với Hải Yến tỏ ra khá loay hoay trong việc bắt nhịp cảm xúc, khiến tổng thể phần thi chưa đạt được sự đồng đều như kỳ vọng. Kết quả, đội của Võ Hoàng Yến lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng.

Bước vào phòng loại, HLV Võ Hoàng Yến không giấu được sự bức xúc trước quyết định sử dụng hình thức bốc thăm may rủi của HLV H’Hen Niê để chọn người vào phòng loại, khiến một thí sinh mạnh như Xuân Thắng phải đối diện nguy cơ phải dừng cuộc thi.

Võ Hoàng Yến bất ngờ với lựa chọn của H'Hen Niê. Ảnh: VTV/CTCC

HLV Võ Hoàng Yến quyết định dùng chính cách thức này, yêu cầu H’Hen Niê bốc thăm và loại trực tiếp thí sinh có tên được chọn. Tuy nhiên, HLV H’Hen Niê từ chối đồng thời không ngừng khóc khiến HLV Võ Hoàng Yến càng thêm bối rối.

Gác lại màn tranh luận, HLV Võ Hoàng Yến trao cơ hội cuối cùng cho bốn thí sinh Hải Yến, Hồng Linh, Xuân Thắng và Trường Giang chứng minh bản lĩnh qua thử thách ứng biến bằng lời nói.

HLV H'Hen Niê khóc nức nở trong việc loại thí sinh. Ảnh: VTV/CTCC

Chưa dừng lại ở đó, siêu mẫu Võ Hoàng Yến tiếp tục nâng độ khó bằng bài kiểm tra chuyên môn, buộc các thí sinh phải phá bỏ lối thể hiện quen thuộc, dám thử sức với những điều chưa từng làm để giành lấy tấm vé đi tiếp.

Sau những nỗ lực cuối cùng, Trường Giang (đội HLV H’Hen Niê) và Hồng Linh (đội HLV Anh Thư) vẫn không thể xoay chuyển cục diện, chính thức khép lại hành trình tại "The Face Vietnam 2026".

Hồng Linh và Trường Giang dù sở hữu chiều cao nổi bật trong chương trình bị loại. Ảnh: VTV/CTCC

Có mặt tại căn phòng chờ với không khí hồi hộp và căng thẳng, HLV Võ Hoàng Yến đã có màn làm HLV H’Hen Niê "hú vía" về việc loại đi Xuân Thắng đồng thời không quên nhấn mạnh không dùng trò may rủi để quyết định số phận của thí sinh.