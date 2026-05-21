Giáng My tuổi U60: Mẹ đơn thân giàu sang kín tiếng, bất ngờ gây chú ý với dòng trạng thái 'xin 1 vé về tuổi thơ'

Giáng My tuổi U60, nhan sắc bị "thời gian bỏ quên"

Suốt nhiều năm qua, Giáng My luôn là cái tên đặc biệt của showbiz Việt. Không ồn ào, ít xuất hiện trước truyền thông nhưng mỗi lần lộ diện, Hoa hậu Đền Hùng vẫn khiến công chúng chú ý bởi thần thái sang trọng, nhan sắc trẻ trung và cuộc sống được cho là thuộc hàng "phú bà kín tiếng" của Vbiz.

Mới đây, trên trang cá nhân, Giáng My liên tục cập nhật loạt hình ảnh trong chuyến du lịch nước ngoài, tham dự show thời trang và giao lưu văn hóa... Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Giáng My ở tuổi U60 xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thanh lịch khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Đặc biệt, dòng trạng thái ngắn gọn: "Xin 1 vé về tuổi thơ" càng khiến nhiều người thích thú bởi sự nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của mỹ nhân nổi tiếng một thời.

Ngay dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ thích thú bình luận: "55 mà trẻ thế này rồi mà chị còn xin vé về tuổi thơ nữa sao"; "Trong trẻo rất tươi chị yêu ơi"; "Chị em lúc nào cũng đẹp và toả sáng lắm ạ, cân mọi style"...

Giáng My ở tuổi 55 sở hữu làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn, các đường nét trên khuôn mặt dường như chẳng già đi nhiều so với 34 năm về trước lúc đăng quang.

Dù không còn hoạt động nhiều trong giới nghệ thuật, Giáng My vẫn được công chúng quan tâm nhờ vẻ đẹp nổi bật.

Cuộc sống đơn thân giàu sang, kín tiếng

Nhiều năm nay, Giáng My được xem là một trong những mỹ nhân có cuộc sống giàu có của showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1971 từng hé lộ cuộc sống độc thân trong căn biệt thự xa hoa tọa lạc tại TP.HCM. Cơ ngơi này được người đẹp trang hoàng theo phong cách châu Âu, gồm 4 tầng lầu. Bên cạnh đó, Giáng My cũng từng hé lộ căn penthouse cao cấp tại trung tâm TP.HCM được thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Phần lớn các vật dụng được cô mua từ Ý về để trang trí.

Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện, hoa hậu Đền Hùng thường gây ấn tượng với siêu xe đắt đỏ, đồ hiệu sang chảnh. Giáng My sở hữu loạt xe sang như Mercedes E-class, Mercedes S-Class 2010, Mercedes Maybach S600. Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên sở hữu chiếc đàn dương cầm phiên bản giới hạn có giá gần 5 tỷ đồng.

Giống như bao người đẹp khác, Giáng My cũng có đam mê với túi xách, quần áo và trang sức. Hoa hậu Đền Hùng sở hữu bộ sưu tập túi xách tiền tỷ, trang sức quý giá của các thương hiệu đắt đỏ: Louis Vuitton, Chanel hay Dior…

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Giáng My sở hữu khối tài sản lớn, được cho là "đại gia" của giới giải trí. Cô vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống đời thường trên trang cá nhân và giao lưu chia sẻ với người hâm mộ.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý là dù sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ, Giáng My lại khá kín đáo. Người đẹp rất tiết chế trong việc khoe khoang tài sản hay phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý. Chính sự tiết chế này giúp Giáng My giữ được hình ảnh sang trọng, khác biệt giữa showbiz đầy ồn ào.

Về đời tư, Giáng My làm mẹ đơn thân. Những năm qua, hoa hậu hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm cũng như chuyện gia đình, con cái.

Không ít khán giả cho rằng sau 34 năm từ ngày đăng quang, chính sự kín tiếng ấy lại tạo nên sức hút riêng cho Hoa hậu Đền Hùng - "hoa hậu độc nhất vô nhị", "hoa hậu chưa có người kế vị". Cô không xuất hiện dày đặc nhưng mỗi lần lộ diện đều nhận được sự quan tâm lớn.

Giáng My sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Điều đặc biệt là cuộc thi này chỉ được tổ chức duy nhất một lần trong lịch sử, khiến cô trở thành Hoa hậu Đền Hùng duy nhất của Việt Nam suốt hơn 30 năm qua.

Thời điểm đó, Giáng My gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất Á Đông, gương mặt thanh tú cùng phong thái dịu dàng, nền nã. Sau đăng quang, cô nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật nhất thập niên 1990.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực sắc đẹp, Giáng My còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em, Ngọn nến hoàng cung... Với vẻ đẹp sang trọng và khí chất quý phái, cô từng được xem là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt một thời.