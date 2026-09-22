Emoura Phạm được khen, cạnh tranh gay gắt với các hoa hậu quốc tế
Đại diện Việt Nam - Emoura Phạm - nhận được lời khen ngợi từ ông Nawat và các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh Emoura Phạm, các đại diện Venezuela, Cuba, Tanzania, Uruguay, Ecuador, Thái Lan... được đánh giá là những thí sinh nổi bật tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 đang diễn ra ở Thái Lan.
Emoura Phạm tự tin hòa nhập và thể hiện sự tự tin trong các sự kiện. Với khả năng ngoại ngữ ấn tượng và sự hoạt bát, vui vẻ, Emoura Phạm nổi bật trên truyền thông và được đánh giá là một trong những thí sinh thu hút ở chặng nhập cuộc.
Ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International - dành cho Emoura Phạm nhiều lời khen. Trên livestream, ông Nawat khen người đẹp Việt Nam đẹp, thông minh, siêng năng. Trong buổi tiệc tối với top 10, ông Nawat cũng khen Emoura Phạm có khả năng ngoại ngữ tốt. Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi.
Đại diện Cuba - Alyanni Gómez - được nhiều chuyên trang sắc đẹp yêu thích và đánh giá cao. Cô 25 tuổi, là sinh viên chương trình dự bị nha khoa tại Đại học Quốc tế Florida (FIU), đồng thời là người mẫu, nhà sản xuất sự kiện và doanh nhân. Alyanni có khả năng nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Cô từng tham gia cuộc thi Reina Hispanoamericana Cuba 2022 và lọt vào top 14.
Đại diện Ecuador - Shyare Andrade - được nhiều fan yêu thích bởi mái tóc tém cá tính và vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ. Cô 22 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Shyare Andrade từng đăng quang nhiều danh hiệu cấp khu vực như Reina del Comercio de Portoviejo (2021), Nereida Bicentenario (2022), Reina de Portoviejo (2023) và Señorita Manabí 2026.
Đại diện Uruguay - Francie Millan - thuộc nhóm thí sinh có gu thời trang biến hóa, ấn tượng trong những ngày đầu nhập cuộc. Người đẹp 24 tuổi, là doanh nhân đang sinh sống tại Mỹ.
Ở khu vực châu Á, đại diện Philippines - Angelica Lopez - là ứng viên mạnh. Cô 26 tuổi, là người mẫu đến từ Palawan. Angelica từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 nhưng không giành thành tích. Năm 2023, cô đăng quang danh hiệu Binibining Pilipinas 2023 và đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản nhưng ra về tay trắng.
Đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2026 đã chính thức bắt đầu. Sau hoạt động bình chọn đầu tiên, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Emoura Phạm đã...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/09/2026 10:22 AM (GMT+7)