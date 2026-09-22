Emoura Phạm được khen, cạnh tranh gay gắt với các hoa hậu quốc tế

Sau 5 ngày nhập cuộc, đại diện Việt Nam - Emoura Phạm - để lại ấn tượng tốt tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 diễn ra ở Thái Lan. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, rạng rỡ. Emoura nhận được sự yêu mến, quan tâm của các fan sắc đẹp quốc tế và giới truyền thông Thái Lan.

Emoura Phạm tự tin hòa nhập và thể hiện sự tự tin trong các sự kiện. Với khả năng ngoại ngữ ấn tượng và sự hoạt bát, vui vẻ, Emoura Phạm nổi bật trên truyền thông và được đánh giá là một trong những thí sinh thu hút ở chặng nhập cuộc.

Ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International - dành cho Emoura Phạm nhiều lời khen. Trên livestream, ông Nawat khen người đẹp Việt Nam đẹp, thông minh, siêng năng. Trong buổi tiệc tối với top 10, ông Nawat cũng khen Emoura Phạm có khả năng ngoại ngữ tốt. Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi.

Đại diện chủ nhà Thái Lan - Patthama Jitsawat - được nhiều fan sắc đẹp yêu thích. Người đẹp năm nay 32 tuổi, cao 1,73 m. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Rangsit, từng bước chân vào showbiz từ năm 2015. Trong vai trò ca sĩ, Pattama Jitsawat sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích.

Đại diện Venezuela - Lady Di Mosquera - được xem là một trong những thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Mỹ. Người đẹp 25 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,83 m, theo học ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Fermín Toro. Cô từng đạt thành tích Top 6 Miss Charm 2023.

Đại diện Cuba - Alyanni Gómez - được nhiều chuyên trang sắc đẹp yêu thích và đánh giá cao. Cô 25 tuổi, là sinh viên chương trình dự bị nha khoa tại Đại học Quốc tế Florida (FIU), đồng thời là người mẫu, nhà sản xuất sự kiện và doanh nhân. Alyanni có khả năng nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Cô từng tham gia cuộc thi Reina Hispanoamericana Cuba 2022 và lọt vào top 14.

Đại diện Ecuador - Shyare Andrade - được nhiều fan yêu thích bởi mái tóc tém cá tính và vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ. Cô 22 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Shyare Andrade từng đăng quang nhiều danh hiệu cấp khu vực như Reina del Comercio de Portoviejo (2021), Nereida Bicentenario (2022), Reina de Portoviejo (2023) và Señorita Manabí 2026.

Đại diện Paraguay - Micaela Viveros - được nhiều chuyên trang đánh giá là một trong những thí sinh có gương mặt xinh đẹp nhất mùa giải năm nay. Cô 21 tuổi, là sinh viên ngành nha khoa, có nhiều tài lẻ như múa, hát, diễn xuất.

Đại diện Puerto Rico - Vicky Carbonell - là một trong những ứng viên mạnh của khu vực châu Mỹ. Người đẹp 24 tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếp thị, đang đảm nhận các vai trò diễn viên, ca sĩ, người mẫu ở Puerto Rico. Vicky nổi bật với mái tóc xoăn khỏe khoắn và vóc dáng quyến rũ đậm chất Latinh.

Đại diện Uruguay - Francie Millan - thuộc nhóm thí sinh có gu thời trang biến hóa, ấn tượng trong những ngày đầu nhập cuộc. Người đẹp 24 tuổi, là doanh nhân đang sinh sống tại Mỹ.

Đại diện Tanzania - Jihan Dimack - là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Phi. Cô 30 tuổi, mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon, đang làm việc tại Trung Quốc trong lĩnh vực người mẫu, kinh doanh và thương mại điện tử qua hình thức phát trực tiếp (livestream). Năm 2016, cô từng đại diện Tanzania tham dự Hoa hậu Hoàn vũ.

Ở khu vực châu Á, đại diện Philippines - Angelica Lopez - là ứng viên mạnh. Cô 26 tuổi, là người mẫu đến từ Palawan. Angelica từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 nhưng không giành thành tích. Năm 2023, cô đăng quang danh hiệu Binibining Pilipinas 2023 và đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản nhưng ra về tay trắng.