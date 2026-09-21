Show thời trang với váy áo 'mặc như không'

Theo Hypebae, bộ sưu tập The Hunger (Cơn đói) của Mowalola ra mắt ngày 18/9 là một trong số màn trình diễn gây chú ý nhất London Fashion Week (18-21/9). Show mở màn với một người mẫu diện bộ váy đỏ gần như phô bày toàn bộ cơ thể: thân trên bằng lưới, phần dưới bằng satin và đai lưng làm bằng da rắn. Phom dáng được giản lược nhằm biến cơ thể thành yếu tố thị giác chính.

Sân khấu cũng tối giản để tập trung làm nổi bật quần áo và cơ thể. Chất liệu lưới, chiffon và vải trong suốt khiến ngực, eo, hông hoặc chân người mẫu hiện rõ. Một số người mẫu ngực trần, dùng tay che chắn vòng một khi catwalk. Ngoài những mẫu táo bạo, nhà thiết kế gốc Nigeria phát triển thêm áo da, váy trễ hông với chất liệu bóng và đường cắt sắc, tạo cảm giác khiêu khích.

Trang phục cắt xẻ, làm bằng vải lưới hoặc voan trong suốt gây chú ý trong show diễn. Ảnh: Mowalola

Thiết kế ấn tượng nhất là bộ váy cuối show làm từ các mảnh đĩa nhựa bị đập vỡ, phần thân trên hở gần hết. Theo Mowalola, các mảnh nhựa truyền tải thông điệp vẻ đẹp có thể hình thành từ thứ đã bị phá hủy. Trang phục gợi cảm trong show nhằm tôn vinh nữ quyền và sự tự tin của phụ nữ.

Vogue nhận xét các bộ cánh táo bạo song vẫn tinh tế, trong đó những chiếc váy sequin dài, không tay, ôm sát là điểm mạnh. Điều này cho thấy Mowalola biết chuyển ngôn ngữ nổi loạn thành trang phục giàu tính trình diễn mà vẫn hấp dẫn về mặt thời trang. Theo giới chuyên môn, Mowalola hiện là một trong số ít nhà thiết kế London tạo ra những màn trình diễn đủ sức khuấy động tranh luận của khán giả.

Bộ đầm ở cuối show được làm từ các mảnh đĩa nhựa. Ảnh: Mowalola

Mowalola Ogunlesi sinh tại Nigeria, lớn lên giữa ảnh hưởng văn hóa Lagos và môi trường thời trang London. Cô tốt nghiệp Central Saint Martins và thành lập thương hiệu riêng năm 2017. Các thiết kế của cô nhấn vào phom bó sát bằng da hoặc PVC, đường cắt táo bạo, váy cạp trễ, áo xuyên thấu, mang hơi hướng Y2K. Các bộ sưu tập của Mowalola thường thể hiện thông điệp về tình dục, bạo lực, xe cộ, tôn giáo, văn hóa đường phố và cảm giác nguy hiểm khiến công chúng tranh luận.