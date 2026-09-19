Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan

Sự kiện: Miss Grand

Emoura Phạm đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế áo dài cách điệu ngay khi vừa đặt chân đến Thái Lan để tham gia Miss Grand International 2026.

Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan - 1
Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan - 2
Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan - 3

Mới đây, Emoura Phạm chính thức đặt chân đến Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) kéo dài gần 1 tháng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tại xứ chùa Vàng, Emoura Phạm gây ấn tượng với thiết kế có tông màu hồng chủ đạo.

Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan - 4

Nàng hậu diện váy lấy cảm hứng từ hoa sen, khéo léo quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam ngay ngày đầu tiên "mang chuông đi đánh xứ người".

Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan - 7

Trong khi nhiều người đẹp thường lựa chọn những thiết kế cắt xẻ táo bạo khi xuất hiện tại các cuộc thi quốc tế, Emoura Phạm lại chọn trang phục mang đậm dấu ấn Việt Nam. 

Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan - 8

Người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh gây ấn tượng mạnh với thiết kế áo dài cách điệu lấy cảm hứng từ hoa sen.

Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan - 9

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của fan sắc đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng đại diện Việt Nam đã ghi điểm, tạo được thiện cảm ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhập cuộc.

Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan - 10

Theo lịch trình được công bố, Miss Grand International 2026 diễn ra từ ngày 18/9 và kéo dài đến đêm chung kết 10/10 tại Thái Lan. Trong gần một tháng, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động bên lề, trình diễn, giao lưu và các phần thi trước khi bước vào đêm thi quan trọng.

Mẹ Emoura Phạm khóc tiễn con thi Miss Grand International
Mẹ Emoura Phạm khóc tiễn con thi Miss Grand International

Mẹ Hoa hậu Emoura Phạm khóc vì tạm xa con, khi cô lên đường sang Thái Lan dự Miss Grand International 2026, sáng 18/9.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 09:09 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Miss Grand Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN