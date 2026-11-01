25 cô gái Hoa hậu Việt Nam đếm ngược 7 ngày tới chung kết
Sáng 31/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu tập vũ đạo cùng biên đạo Khoa Nguyễn, bước vào chuỗi ngày tập luyện cường độ cao cho chung kết ngày 7/11.
Bùi Minh Phương cho biết cô có chút căng thẳng khi trở lại guồng tập luyện sau khoảng 20 ngày tham gia các hoạt động khác của cuộc thi. Từng làm việc với biên đạo Khoa Nguyễn giúp cô hiểu hơn cách hướng dẫn và yêu cầu của thầy. Tuy nhiên, cường độ tập luyện cho chung kết vẫn khiến nữ sinh cảm nhận rõ áp lực.
Nguyễn Hồng Hạ Nghi cho biết cô bước vào phòng tập với tinh thần tràn đầy năng lượng. Sự nghiêm khắc của biên đạo Khoa Nguyễn khiến cô tập trung cao độ. Hạ Nghi muốn dành hết sức cho việc tập luyện, cùng thí sinh chuẩn bị những màn trình diễn mãn nhãn trong đêm chung kết.
Gouband Lisa có chung cảm xúc với Hạ Nghi. Chung kết đến gần khiến cô hào hứng, nhưng cũng muốn trò chuyện với các bạn nhiều hơn. Các thí sinh đến từ nhiều vùng miền, mỗi người có một lịch trình sau cuộc thi nên Lisa chưa biết khi nào cả nhóm mới có dịp hội ngộ đông đủ.
Cô muốn tận hưởng những ngày cuối ở nhà chung, lưu giữ thêm kỷ niệm và cố gắng hoàn thành tốt buổi tập.
Trần Xuân Khánh Linh có lợi thế từng học múa từ nhỏ. Theo cô, những động tác trong buổi tập đầu tiên không quá khó, giúp cô nhập cuộc với tâm trạng hào hứng. Khánh Linh mong chờ được góp mặt trong những tiết mục bùng nổ, mãn nhãn trên sân khấu chung kết.
Nguyễn Thái Anh Thư gặp khó khăn khi chấn thương dây chằng ở chân từ vòng chung khảo chưa hoàn toàn bình phục. Cô cho biết chưa dám tập hết sức, phải chú ý đến tình trạng của chân trong từng động tác. Dù vậy, Anh Thư vẫn cố gắng theo kịp tiến độ tập luyện cùng thí sinh, chuẩn bị cho đêm chung kết.
Các thí sinh thể hiện sự hào hứng, tập trung cao độ trong buổi tập vũ đạo đầu tiên chuẩn bị cho màn đồng diễn bikini tại chung kết Hoa hậu Việt Nam...