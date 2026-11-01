25 cô gái Hoa hậu Việt Nam đếm ngược 7 ngày tới chung kết

Sau chuỗi ngày ghi hình truyền hình thực tế và tham gia các phần thi đại sứ, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại phòng tập vào sáng 31/10. Đây là buổi tập vũ đạo của các cô gái trong giai đoạn chuẩn bị cho đêm chung kết tại Đồi Rồng, Hải Phòng.

Đồng hành với thí sinh là biên đạo Khoa Nguyễn, người đã hướng dẫn các cô gái trước đêm chung khảo. Gặp lại thầy, nhiều thí sinh hào hứng chờ những động tác mới, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho lịch tập cường độ cao khi ngày thi đến gần.

Bùi Minh Phương cho biết cô có chút căng thẳng khi trở lại guồng tập luyện sau khoảng 20 ngày tham gia các hoạt động khác của cuộc thi. Từng làm việc với biên đạo Khoa Nguyễn giúp cô hiểu hơn cách hướng dẫn và yêu cầu của thầy. Tuy nhiên, cường độ tập luyện cho chung kết vẫn khiến nữ sinh cảm nhận rõ áp lực.

Đinh Hoàng Gia Linh bước vào buổi tập với tâm trạng háo hức. Cô vui khi gặp lại biên đạo Khoa Nguyễn, mong chờ được học những động tác mới. Sân khấu, âm nhạc, cách sắp xếp đội hình và trang phục trình diễn đều là những điều khiến Gia Linh tò mò trước đêm thi quyết định.

Với Trịnh Ngọc Huyền, thử thách nằm ở những động tác khó, có nhiều vòng quay và đòi hỏi kỹ thuật. Cô nhận xét biên đạo Khoa Nguyễn gần gũi, dễ thương, song các bài tập đặt ra yêu cầu để thí sinh nỗ lực trong tuần cao điểm chuẩn bị cho chung kết.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi cho biết cô bước vào phòng tập với tinh thần tràn đầy năng lượng. Sự nghiêm khắc của biên đạo Khoa Nguyễn khiến cô tập trung cao độ. Hạ Nghi muốn dành hết sức cho việc tập luyện, cùng thí sinh chuẩn bị những màn trình diễn mãn nhãn trong đêm chung kết.

Bên cạnh sự quyết tâm, Hạ Nghi bắt đầu thấy buồn khi nghĩ đến ngày chia tay. Sau gần ba tháng gắn bó tại nhà chung, cô tiếc nuối vì thời gian trôi nhanh, các thí sinh sắp trở về với cuộc sống riêng. Những ngày tập luyện cuối vì thế cũng là khoảng thời gian cô muốn trân trọng bên các bạn.

Gouband Lisa có chung cảm xúc với Hạ Nghi. Chung kết đến gần khiến cô hào hứng, nhưng cũng muốn trò chuyện với các bạn nhiều hơn. Các thí sinh đến từ nhiều vùng miền, mỗi người có một lịch trình sau cuộc thi nên Lisa chưa biết khi nào cả nhóm mới có dịp hội ngộ đông đủ.

Cô muốn tận hưởng những ngày cuối ở nhà chung, lưu giữ thêm kỷ niệm và cố gắng hoàn thành tốt buổi tập.

Trần Xuân Khánh Linh có lợi thế từng học múa từ nhỏ. Theo cô, những động tác trong buổi tập đầu tiên không quá khó, giúp cô nhập cuộc với tâm trạng hào hứng. Khánh Linh mong chờ được góp mặt trong những tiết mục bùng nổ, mãn nhãn trên sân khấu chung kết.

Nguyễn Thái Anh Thư gặp khó khăn khi chấn thương dây chằng ở chân từ vòng chung khảo chưa hoàn toàn bình phục. Cô cho biết chưa dám tập hết sức, phải chú ý đến tình trạng của chân trong từng động tác. Dù vậy, Anh Thư vẫn cố gắng theo kịp tiến độ tập luyện cùng thí sinh, chuẩn bị cho đêm chung kết.

Sau những chuyến đi và thử thách thực tế, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 dồn sức tập luyện cho đêm chung kết ngày 7/11 tại Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh mong muốn thể hiện tốt trên sân khấu, các cô gái trân trọng những ngày còn được bên nhau sau gần ba tháng gắn bó ở nhà chung.