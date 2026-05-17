Demi Moore tỏa sáng giữa dàn sao với đầm nơ ngoại cỡ

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

Minh tinh Demi Moore, 63 tuổi, mang đến một trong những khoảnh khắc thời trang nổi bật nhất thảm đỏ Cannes năm nay khi diện thiết kế màu hồng rực, phần thân trên tạo hình nơ lớn độc đáo.

Demi Moore mặc chiếc váy Matières Fécales tại buổi chiếu phim 'Paper Tiger' ở Liên hoan phim Cannes hôm thứ Bảy, 16/5. Thiết kế thuộc bộ sưu tập ready-to-wear Thu 2026 của bộ đôi Hannah Rose Dalton và Steven Raj Bhaskaran, tạo dấu ấn khó quên với sắc hồng fuchsia rực rỡ cùng bề mặt bóng nhẹ như được vò nhăn. Phần thân trên tạo điểm nhấn bằng chi tiết nơ ngoại cỡ ôm ngang ngực. Chân váy bung xòe với độ bồng bềnh mang dáng dấp váy công chúa nhưng được phá cách nhờ các đường cắt có hiệu ứng tua rua, sờn mép.

Demi Moore trang điểm tông hồng nhẹ hài hòa cùng bộ váy. Cô hoàn thiện tổng thể bằng đôi hoa tai lớn của Chopard.

Ngôi sao phim 'Thần dược' thu hút mọi ánh nhìn khi sải bước trên thảm đỏ trong bộ đầm lộng lẫy.

Là thành viên ban giám khảo liên hoan phim năm nay, Demi Moore liên tục gây chú ý với phong cách thời trang nổi bật trên thảm đỏ. Minh tinh biến hóa qua nhiều thiết kế mang màu sắc và phom dáng ấn tượng, từ váy ánh bạc, tím đến đỏ rực trong những lần xuất hiện trước đó.

Thành viên ban giám khảo - nữ diễn viên Ruth Negga dự buổi chiếu phim 'Paper Tiger' cùng Demi Moore.

Đạo diễn Chloé Zhao - giám khảo khác của liên hoan phim - chọn phong cách cá tính.

Minh tinh Cate Blanchett thanh lịch trong bộ váy nhung đính ren.

Thiên thần nội y Barbara Palvin diện thiết kế bay bổng khi mang bầu con đầu lòng.

Diễn viên Keleigh Sperry Teller - vợ tài tử Miles Teller.

Miles Teller lịch lãm trong bộ suit cổ điển khi tới quảng bá tác phẩm điện ảnh anh đóng chính.

Tài tử Adam Driver - ngôi sao khác của bộ phim tâm lý tội phạm 'Paper Tiger'.

Demi Moore chiếm spotlight thảm đỏ Cannes ngày hai

Minh tinh Demi Moore, 63 tuổi, gây ấn tượng trong chiếc váy Gucci màu tím bồng bềnh khi tham dự Liên hoan phim Cannes, ngày 13/5.

Theo Kiều Vân (Theo WWD, Deadline, Ansa)

17/05/2026 09:52 AM (GMT+7)
