Nam diễn viên gây sốc khi giảm 52kg, ngoại hình hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hoàng Mập, tên thật là Bùi Minh Hoàng sinh năm 1974, là một diễn viên hài, nhà sản xuất phim nổi tiếng của showbiz Việt. Hoàng Mập được biết đến với lối diễn xuất hài hước, duyên dáng và là gương mặt quen thuộc trên sân khấu cũng như màn ảnh nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), Hoàng Mập nhanh chóng ghi dấu ấn với các vai diễn hài và sau đó mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực sản xuất phim truyền hình. Một số dự án nổi bật do anh thực hiện có thể kể đến như Nhà ông Hoàng có ma, Khu vườn bí ẩn, Thập tự hoa và Những thiên thần nhỏ...

Diện mạo mới nhất của Hoàng Mập sau khi đã giảm 52kg.

Nam diễn viên đã trải qua hành trình giảm cân ngoạn mục, từ một người nặng hơn 150kg, Hoàng Mập tính đến hiện tại đã giảm tới 52kg, đưa cân nặng về dưới 100kg. Việc giảm được 52kg là một con số gây sốc với bất cứ ai từng theo dõi Hoàng Mập suốt nhiều năm qua.

Thời gian qua, Hoàng Mập xuất hiện trong một số show truyền hình, sự kiện giải trí. Nam nghệ sĩ được khen ốm đi trông thấy, thần sắc rạng rỡ, dáng đi nhanh nhẹn so với trước.

Trong loạt ảnh mới nhất, Hoàng Mập diện đồ thoải mái, gương mặt có phần thon gọn hơn. Điểm thay đổi lớn nhất của Hoàng Mập là vòng 2 đã có dấu hiệu giảm rõ rệt. Không còn vẻ nặng nề, khó khăn trong di chuyển, anh xuất hiện năng động, linh hoạt, thậm chí còn tự tin khoe dáng bên bạn bè, đồng nghiệp.

Khuôn mặt của Hoàng Mập cũng có sự thay đổi rõ.

Sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục của Hoàng Mập nhận về vô số lời khen ngợi từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Ai cũng bất ngờ nhưng đồng thời khâm phục nỗ lực, ý chí mạnh mẽ của nam đạo diễn.

Hoàng Mập lao vào chế độ giảm cân nghiêm ngặt với sự hỗ trợ của chuyên gia dinh dưỡng. Thực đơn mỗi ngày của anh gồm rau củ quả, cắt gần hết tinh bột, kiêng chất béo… Khẩu phần ăn được điều chỉnh đúng liều lượng, không dư hoặc phát sinh thêm bữa phụ.

Nam nghệ sĩ không ăn các loại trái cây có đường, không uống rượu bia… Bên cạnh đó, anh cũng nhờ công nghệ hiện đại trong thẩm mỹ để đẩy nhanh quá trình phân hủy mỡ nội tạng cơ thể.

Theo Hoàng Mập, việc giảm cân tùy thuộc lớn vào ý chí mỗi người. Trước đây, nam nghệ sĩ từng lên kế hoạch giảm cân nhưng thất bại vì không chịu được cám dỗ từ các món ăn ngon hay lời rủ rê nhậu nhẹt từ vài người bạn.

Trước kia, Hoàng Mập nặng đến 150kg, sức khoẻ đáng báo động vì có nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Đã có thời gian, Hoàng Mập từng cán mốc 150kg, anh bắt đầu giảm cân từ tháng 3/2024. Nam đạo diễn từng chia sẻ lý do giảm cân là muốn cải thiện sức khoẻ: "Tôi bị béo phì nhiều năm nên mới có nghệ danh Hoàng Mập. Vì béo, tôi mắc nhiều bệnh như suy giảm tĩnh mạch nghiêm trọng, hở van tim, tiền đái tháo đường, huyết áp cao. Năm 2023, tôi đi khám sức khỏe, các chỉ số đều ở mức báo động đỏ nên tôi quyết tâm phải giảm cân, mong sống lâu bên gia đình để còn có ngày gặp cháu ngoại nữa. Lỡ bệnh tật nằm đó lại khổ vợ con.

Trước đây, đi đóng phim mà phải diễn các tư thế quỳ hay ngồi xổm là tôi không làm được, phải có người kéo, bản thân lúc nào cũng nặng nề, mệt mỏi, chỉ muốn nằm. Quần áo tôi mặc phải nhờ người quen mua từ Mỹ gửi về, size 5XL. Bạn tôi cảnh báo nếu tôi tiếp tục tăng cân sẽ không thể tìm được đồ vừa nữa".

Tổ ấm viên mãn của Hoàng Mập. Ảnh: FBNV.

Nam diễn viên Hoàng Mập, không chỉ thành công trong sự nghiệp mà anh còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ và hai con gái. Đặc biệt, con gái lớn của anh – Khánh Trinh, cũng theo đuổi con đường nghệ thuật, nối gót cha trong lĩnh vực diễn xuất. Dù bận rộn với công việc, nam diễn viên vẫn dành thời gian cho gia đình và duy trì sở thích sưu tầm đồ cổ. Anh sở hữu biệt phủ rộng 1.600m² tại Đồng Nai, thiết kế theo phong cách truyền thống, thể hiện niềm đam mê với kiến trúc cổ Việt Nam. Ở tuổi 54, Hoàng Mập vẫn miệt mài với nghệ thuật và không ngừng cống hiến cho khán giả.

Hoàng Mập chủ yếu làm sản xuất phim, sống trong biệt phủ 100 tỷ đồng.

Gần đây, nam diễn viên rao bán biệt phủ sau nhiều năm sinh sống. Anh rất tiếc vì căn biệt phủ này được anh dành nhiều công sức lẫn tiền bạc xây cất. Nam nghệ sĩ dự tính khi về già sẽ dọn về hẳn đây để tĩnh dưỡng.

"Tôi buộc phải bán để thuận tiện cho cuộc sống gia đình sắp tới. Nhiều người bán nhà thường ra giá để người mua trả, còn tôi để khách tự ra giá, nếu thấy hợp lý sẽ bán", anh chia sẻ.

Nội thất trong nhà chủ yếu làm từ các loại gỗ quý.

Biệt phủ của Hoàng Mập ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cách TP.HCM 45km. Nhà với tổng diện tích hơn 1.600m2, được anh xây dựng theo phong cách ngôi nhà cổ ở Nam Định có tuổi đời 100 năm.

Nam nghệ sĩ mất 5 năm để đi khắp nơi học hỏi về cách xây theo đúng mô hình xưa. Hoàng Mập cùng vợ thuê những người thợ ở miền Bắc vào thi công, lắp đặt và trang trí.

Nhà được xây dựng theo không gian cổ xưa nên vách tường, nền nhà được lát bằng gạch, các cột và cửa là các loại gỗ quý như lim, huỳnh đàn... Nghệ sĩ cho biết dù không phải sao hạng A trong nghề nhưng anh có thâm niên làm việc hơn 20 năm.

"Tôi không cờ bạc, nhậu nhẹt hay hàng hiệu. Với mỗi show diễn về nhà tôi đều đưa vợ gìn giữ, tích góp. Ngoài công việc đó tôi còn kinh doanh rất nhiều mà chỉ có người thân mới biết", anh nói.

Nghệ sĩ Hoàng Mập, Trịnh Kim Chi rạng rỡ khi cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ. ẢNH: NVCC.

Cuối năm 2022, Hoàng Mập lấy văn bằng 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Nghệ sĩ cùng những đồng nghiệp thân thiết như: NSND Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy… tiếp tục ra Hà Nội học lên cao học chuyên ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh và đã tốt nghiệp.

Dù bận việc học, Hoàng Mập vẫn tích cực làm nghề. Anh và công ty của mình đều đặn sản xuất phim truyền hình mỗi năm.