Brian McFadden (Westlife) đáp trả khi vợ cũ chỉ trích không mời cưới

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun cuối tuần qua, giọng ca Uptown Girl phản hồi việc vợ cũ - Vogue Williams - phàn nàn không được mời đến đám cưới.

"Mời vợ cũ đến đám cưới của mình đâu phải chuyện bình thường, đúng không? Chúng tôi đã lâu không nói chuyện. Cả hai đều đã kết hôn với người khác, có con và gia đình riêng. Vậy tại sao phải giữ liên lạc với họ. Tôi thấy không cần thiết", cựu thành viên Westlife nói.

Brian McFadden trong lễ cưới với vợ thứ ba, Danielle Parkinson. Ảnh: Instagram

Brian McFadden kết hôn với người vợ thứ ba Danielle Parkinson vào tháng 7/2025 trong lễ cưới thân mật. Ca sĩ cho biết anh và Danielle muốn tổ chức một đám cưới nhỏ, riêng tư nên nhiều người bạn cũng không nhận được thiệp mời. Trong khi đó, Molly 25 tuổi và Lilly 23 tuổi - hai con gái của anh với người vợ đầu - đều tham dự.

Ngôi sao người Ireland từng kết hôn với ca sĩ Kerry Katona từ năm 2002 đến 2006 và người mẫu Vogue Williams từ 2012 đến 2015.

Brian McFadden và vợ thứ hai, Vogue Williams. Ảnh: VIPIRELAND

Trước đó Vogue Williams, 40 tuổi, bày tỏ sự thất vọng khi không được mời tới đám cưới của Brian McFadden. Cô nói trên podcast My Therapist Ghosted Me hồi tháng 6: "Anh ấy không mời tôi đến đám cưới mới. Thực sự tôi thấy anh ấy vô cùng khiếm nhã khi không mời tôi, và đó là lý do chúng tôi không nói chuyện".

Cô còn đùa rằng mình sẵn sàng đến dự để "tiễn" Brian vào lễ đường, rồi nói với cô dâu: "Giờ anh ấy là vấn đề của cô rồi, bạn tôi!".

Vogue Williams hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân Spencer Matthews. Họ kết hôn năm 2018 và có bốn con chung.

Trong khi đó, Brian quen vợ thứ ba, giáo viên thể dục Danielle Parkinson, năm 2016 và có chung con gái hiện 5 tuổi. Anh tổ chức đám cưới với Danielle năm ngoái sau 9 năm gắn bó.

Vợ đầu của ca sĩ, Kerry Katona, cho biết cô quý mến Danielle và khen ngợi mẹ kế của các con mình là một người tuyệt vời. "Vào ngày của Mẹ, tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy thật đáng yêu và có con gái xinh đẹp. Tôi chỉ mong mọi người hạnh phúc", Kerry chia sẻ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới, Brian cho biết từ lâu anh cũng không liên lạc với Kerry Katona vì hai con gái đều đã trưởng thành. Ca sĩ dự định hội ngộ vợ cũ vào ngày các con kết hôn.

Brian McFadden và Kerry Katona kết hôn vào đầu những năm 2000. Ảnh: ShowBizIreland

Brian McFadden sinh năm 1980, là một trong 5 thành viên sáng lập Westlife vào cuối thập niên 1990. Westlife nhanh chóng gặt hái thành công vang dội với những bản ballad như My Love, Swear It Again, Seasons In The Sun, If I Let You Go, I Lay My Love On You... Giữa dàn "hot boy" tài năng của nhóm lúc bấy giờ, Brian gây ấn tượng với chất giọng trầm khàn và ngoại hình sáng. Năm 2004, khi Westlife đang ở đỉnh cao thành công, Brian đột ngột tuyên bố rời nhóm với lý do muốn dành thời gian cho gia đình, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ. Kể từ đó, Brian theo đuổi sự nghiệp âm nhạc solo, phát hành album riêng và tham gia nhiều show truyền hình thực tế.