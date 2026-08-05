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Đây chính là chiếc váy đại diện cho xu hướng mùa Hè 2026, ai mặc cũng xinh

Sự kiện: Tư vấn mặc đẹp

Nếu chỉ được chọn một chiếc váy để mặc từ đi cà phê, dạo phố đến du lịch, thì các tín đồ thời trang sẽ chọn váy chấm bi.

Có những xu hướng cứ vài năm lại quay trở lại, nhưng lần nào cũng khiến người ta muốn mặc ngay. Hiện tại, váy chấm bi chính là cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất.

Đây chính là chiếc váy đại diện cho xu hướng mùa Hè 2026, ai mặc cũng xinh - 1

Khác với hình ảnh hơi cổ điển trước đây, váy chấm bi bây giờ trẻ trung hơn, tối giản hơn và cực kỳ dễ ứng dụng. Những chấm bi nhỏ li ti trên nền trắng, đen, đỏ hay nâu mang đến cảm giác vừa ngọt ngào vừa hiện đại, đủ nổi bật mà vẫn rất thanh lịch.

Chất liệu quyết định cảm giác của cả bộ trang phục

Đây chính là chiếc váy đại diện cho xu hướng mùa Hè 2026, ai mặc cũng xinh - 2

Điểm thú vị là váy chấm bi không chỉ được yêu thích bởi họa tiết mà còn bởi chất liệu. Chất thun mềm đang phổ biến nhất vì ôm nhẹ cơ thể, co giãn tốt và cực kỳ thoải mái. Chỉ cần thêm một đôi giày thể thao hoặc giày cao gót là đã có ngay một bộ trang phục năng động để đi cà phê, dạo phố hay mua sắm.

Đây chính là chiếc váy đại diện cho xu hướng mùa Hè 2026, ai mặc cũng xinh - 3

Bên cạnh đó, cotton là lựa chọn hàng đầu của các cô gái trong mùa Hè. Chất vải nhẹ, thoáng mát và dễ mặc giúp những chiếc váy chấm bi trông tự nhiên, đúng tinh thần nghỉ dưỡng mà không cần cố gắng.

Đây chính là chiếc váy đại diện cho xu hướng mùa Hè 2026, ai mặc cũng xinh - 4

Còn nếu thích vẻ ngoài thanh lịch hơn, thì vải linen chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Những chiếc váy chấm bi bằng vải linen luôn mang cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn gần gũi. Chỉ cần thêm một chiếc túi cói và dép xăn đan là đã đủ để khiến bộ trang phục trông sang hơn hẳn.

Một chiếc váy, vô số cách mặc

Đây chính là chiếc váy đại diện cho xu hướng mùa Hè 2026, ai mặc cũng xinh - 5

Có lẽ đó là lý do váy chấm bi được yêu thích đến vậy. Mặc cùng giày thể thao sẽ mang đến cảm giác trẻ trung, đáng yêu. Đổi sang dép kẹp tối giản hoặc xăn đan quai mảnh, trang phục lập tức mang đậm không khí mùa Hè. Phối với giày búp bê là có ngay vẻ ngoài dịu dàng như bước ra từ những bộ phim lãng mạn.

Đây chính là chiếc váy đại diện cho xu hướng mùa Hè 2026, ai mặc cũng xinh - 6

Nếu trời hơi se lạnh, hoặc ngồi phòng máy lạnh, chỉ cần khoác thêm cardigan mỏng hoặc sơ mi linen bên ngoài là tổng thể sẽ rất xinh.

Điều khiến váy chấm bi trở thành xu hướng không phải vì nó quá nổi bật, mà vì nó luôn khiến người mặc trông có sức sống.

Hội sành điệu nhất định phải sở hữu 4 mẫu váy này
Hội sành điệu nhất định phải sở hữu 4 mẫu váy này

Đứng trước “ma trận” các thiết kế váy Hè đang được lăng xê, bạn gái chắc chắn không tránh khỏi sự hoang mang.

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Theo Mai Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/08/2026 15:00 PM (GMT+7)
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