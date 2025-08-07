Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025

Sự kiện: Thời trang hè

Chấm bi, kẻ sọc là hai trong số bốn họa tiết được nhiều người ưa chuộng hè năm nay.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 1

Chấm bi từng là biểu tượng của sự nữ tính pha lẫn chất tinh nghịch trong thập niên 1950, được nhiều người nổi tiếng như Marilyn Monroe và Audrey Hepburn yêu thích.

Mùa hè năm nay, họa tiết này trở lại với kích cỡ nhỏ hoặc vừa, đề cao tính ứng dụng, được xử lý trên bảng màu đen - trắng, xanh dương, hồng, nâu - trắng. Theo WWW, dựa trên mức độ phủ sóng trên mạng xã hội và bảng thống kê mua sắm trên các nền tảng, chấm bi được lựa chọn nhiều bên cạnh hoa, kẻ sọc và họa tiết lấy cảm hứng từ đại dương.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 2

Bạn có thể diện trang phục chấm bi với váy cổ yếm, váy quây, áo bơi, quần capri, áo cộc tay, kết hợp giày búp bê, Mary Jane, dép cao gót.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 3

Năm nay, họa tiết kẻ sọc hầu hết được xử lý trên bảng màu tươi sáng, nhiều nhất là xanh dương, xanh lá, vàng và hồng. Trong thập niên 1920, kẻ là biểu tượng gắn liền với sự thanh lịch.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 4

Theo W, nhiều người yêu thích kẻ sọc nhờ tác dụng "kéo dài" người hiệu quả.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 5

Nếu chuộng phong cách đồng quê, vintage, bạn có thể lựa chọn gingham (kẻ ô vuông). Họa tiết xuất hiện nhiều trên đầm midi, đầm maxi, áo tay bồng, quần ống rộng, quần bloomers, được nhiều bạn trẻ đón nhận.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 6

So với kẻ sọc, gingham mang đến vẻ cổ điển, gần gũi hơn.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 7

Hoa gắn liền với phong cách hippie và bohemian những năm 1970, phù hợp những cô gái ưa lãng mạn, nữ tính.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 8

Bạn có thể chọn một bộ đầm maxi hoa kết hợp túi cói khi đi nghỉ dưỡng, dạo phố. Nếu đi làm, bạn nên chọn tông màu pastel, hoa cỡ nhỏ để thể hiện sự nhã nhặn.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 9

Trong số các họa tiết được nhiều người ưa chuộng, hoa văn in hình tôm, cua, cá, sò, san hô lấy cảm hứng đại dương mang đến vẻ tươi mới hơn.

5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025 - 10

Theo W, những cô gái yêu thiên nhiên, động vật, phong cách tươi vui, thân thiện phù hợp với họa tiết này. Bạn có thể lựa chọn để "đổi gió", tạo điểm nhấn lạ mắt trong sinh hoạt đời thường hay đi biển, cắm trại.

Những cách mặc đi biển hút mắt
Những cách mặc đi biển hút mắt

Phối bikini với sơ mi là một trong những cách phối đem tới sự mới mẻ, thời trang mà vẫn gợi cảm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sao Mai - Ảnh: Pinterest ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/08/2025 08:18 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời trang hè Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN