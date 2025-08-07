5 họa tiết được mặc nhiều nhất hè 2025

Chấm bi từng là biểu tượng của sự nữ tính pha lẫn chất tinh nghịch trong thập niên 1950, được nhiều người nổi tiếng như Marilyn Monroe và Audrey Hepburn yêu thích.

Mùa hè năm nay, họa tiết này trở lại với kích cỡ nhỏ hoặc vừa, đề cao tính ứng dụng, được xử lý trên bảng màu đen - trắng, xanh dương, hồng, nâu - trắng. Theo WWW, dựa trên mức độ phủ sóng trên mạng xã hội và bảng thống kê mua sắm trên các nền tảng, chấm bi được lựa chọn nhiều bên cạnh hoa, kẻ sọc và họa tiết lấy cảm hứng từ đại dương.

Bạn có thể diện trang phục chấm bi với váy cổ yếm, váy quây, áo bơi, quần capri, áo cộc tay, kết hợp giày búp bê, Mary Jane, dép cao gót.

Năm nay, họa tiết kẻ sọc hầu hết được xử lý trên bảng màu tươi sáng, nhiều nhất là xanh dương, xanh lá, vàng và hồng. Trong thập niên 1920, kẻ là biểu tượng gắn liền với sự thanh lịch.

Theo W, nhiều người yêu thích kẻ sọc nhờ tác dụng "kéo dài" người hiệu quả.

Nếu chuộng phong cách đồng quê, vintage, bạn có thể lựa chọn gingham (kẻ ô vuông). Họa tiết xuất hiện nhiều trên đầm midi, đầm maxi, áo tay bồng, quần ống rộng, quần bloomers, được nhiều bạn trẻ đón nhận.

So với kẻ sọc, gingham mang đến vẻ cổ điển, gần gũi hơn.

Hoa gắn liền với phong cách hippie và bohemian những năm 1970, phù hợp những cô gái ưa lãng mạn, nữ tính.

Bạn có thể chọn một bộ đầm maxi hoa kết hợp túi cói khi đi nghỉ dưỡng, dạo phố. Nếu đi làm, bạn nên chọn tông màu pastel, hoa cỡ nhỏ để thể hiện sự nhã nhặn.

Trong số các họa tiết được nhiều người ưa chuộng, hoa văn in hình tôm, cua, cá, sò, san hô lấy cảm hứng đại dương mang đến vẻ tươi mới hơn.

Theo W, những cô gái yêu thiên nhiên, động vật, phong cách tươi vui, thân thiện phù hợp với họa tiết này. Bạn có thể lựa chọn để "đổi gió", tạo điểm nhấn lạ mắt trong sinh hoạt đời thường hay đi biển, cắm trại.