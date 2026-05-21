Dàn hoa, á hậu mặc váy xẻ táo bạo ở Cannes

Liên hoan phim Cannes 2026 đã bước sang ngày thứ 8. Dàn sao đình đám từ Âu sang Á đã đổ bộ thảm đỏ ra mắt phim Amarga Navidad (Bitter Christmas). Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere gây chú ý trên thảm đỏ khi diện bộ váy trắng xẻ đùi cao. Người đẹp Pháp búi tóc cao sang trọng, thanh lịch, đeo trang sức cùng tông màu váy.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở chi tiết tạo hình 3D trước ngực, mang lại vẻ lạ mắt, quyền lực cho Iris Mittenaere. Gu thời trang của Iris Mittenaere tại Cannes luôn được đánh giá cao. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến khán giả trầm trồ vì gu thẩm mỹ của mình.

Iris Mittenaere là khách mời thường xuyên của Liên hoan phim Cannes nhiều năm qua. Cô hiện hoạt động với vai trò người mẫu, nhà hoạt động xã hội. Người đẹp có trang cá nhân với hơn 3,4 triệu người theo dõi.

Iris Mittenaere sinh năm 1993, là Hoa hậu Pháp thứ 2 lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ sau Christiane Martel, Miss Universe 1953. Cô có vẻ đẹp cổ điển, đậm chất quý tộc, khả năng ứng xử tốt.

Năm 2021, cô làm giám khảo cuộc thi Miss Universe ở Israel. Người đẹp cũng thường xuyên tham dự các liên hoan phim danh giá và sự kiện của nhãn hàng đình đám.

Đương kim Hoa hậu Pháp Hinaupoko Deveze xinh đẹp như búp bê trên thảm đỏ ngày 8 của Liên hoan phim Cannes với kiểu tóc đuôi ngựa yêu kiều. Hinaupoko Deveze đến từ Tahiti, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương đã đăng quang Hoa hậu Pháp 2026. Cô nhận giải thưởng gần 2 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị.

Hinaupoko Deveze, 23 tuổi, cao 1,82 m, đã tốt nghiệp ngành Tâm lý học. Hinaupoko là người mẫu chuyên nghiệp, từng xuất hiện trong MV của các rapper nổi tiếng ở Pháp, đồng thời theo đuổi công việc tổ chức du lịch trải nghiệm tại Polynésie.

Người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé (Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2025) diện bộ váy cắt xẻ táo bạo trên thảm đỏ ngày thứ 8. Cô đang tham dự nhiều hoạt động tại Liên hoan phim Cannes 2026. Hôm 18/5, cô được trao giải thưởng Global Fashion Icon Award tại gala thuộc khuôn khổ liên hoan phim.

Olivia Yacé tại sự kiện Golden Lumière Awards nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2026. Người đẹp được ê-kíp chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng.

Tuy đã từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Olivia Yacé vẫn có sức hút và được mời tham dự nhiều sự kiện với tư cách người mẫu, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Năm 2025, Olivia Yacé được mời sang Việt Nam làm giám khảo Miss Cosmo. Cô cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xã hội tại khắp nơi trên thế giới.

Hoa hậu Pháp 2002 Sylvie Tellier diện bộ cánh cổ điển tông màu đen - trắng trên thảm đỏ. Phong cách của cô được nhận xét sang trọng, thanh lịch.

Sylvie Tellier từng đảm nhận vai trò Giám đốc quốc gia của cuộc Hoa hậu Pháp cũng như đảm nhận một số vai trò khác nhau trong ban tổ chức.