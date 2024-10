Loại vitamin làm sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi, giúp da săn chắc mà Từ Hy Viên hay dùng

Để có được làn da trắng mịn, cô cho biết từng tránh hầu hết các loại thực phẩm màu đen bao gồm cả cà phê.

Trong cuốn sách chia sẻ bí quyết làm đẹp mang tên Mỹ dung đại vương (The Beauty Queen), Từ Hy Viên liệt kê một số loại thực phẩm thông dụng mà phụ nữ nên bổ sung để cải thiện làn da trắng sáng.

Theo đó, Từ Hy Viên tin thói quen uống sữa đậu nành mỗi sáng, bổ sung vitamin C cho cơ thể góp phần không nhỏ giúp cô cải thiện làn da xỉn màu.

Không chỉ bổ sung vitamin C thông qua các loại rau quả, Từ Hy Viên còn uống viên chức năng vitamin C hoặc ngậm kẹo C mỗi sáng.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ánh nắng mặt trời và những tác nhân gây hại từ môi trường, nhờ đó ngăn ngừa sạm nám. Thành phần này còn thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi, giúp da săn chắc, mịn màng hơn.

Ngoài ra, Từ Hy Viên cho biết uống sữa đậu nành ấm buổi sáng vừa giúp ích cho việc giữ dáng vừa hỗ trợ làm đẹp da, cải thiện vòng một nở nang hiệu quả. Hàm lượng vitamin A, E, PP, B12... và đặc biệt là isoflavone trong sữa đậu nành giúp ức chế sắc tố melanin, dưỡng trắng da và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Ngoài sữa đậu nành, sữa tươi cũng được Từ Hy Viên nhắc đến. Cô cho biết thói quen uống sữa tươi cũng phần nào giúp nâng tone da, cung cấp nhiều protein, enzyme và axit lactic để da mềm mại.

Cuối cùng, nữ diễn viên nói rằng chăm chỉ uống sữa hạnh nhân hoặc thêm bột hạnh nhân vào các thức uống thường ngày có thể cải thiện da trắng sáng trông thấy. Trong hạnh nhân chứa nhiều vitamin E và A, có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế tác hại từ tia UV.

Việc chăm sóc da cẩn thận của Từ Hy Viên đã giúp cô có nhan sắc "hack tuổi" trẻ trung.

