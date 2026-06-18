Từ trái sang: á quân Giang Phùng, quán quân Mai Hoa, á quân Vũ Mỹ Ngân và top 6 Vietnam's Next Top Model 2025 My Lan diện trang phục mỗi người một màu sắc khi tụ hội.

Quán quân Lại Mai Hoa khoe đôi chân dài cùng chiều cao 1,8 m khi diện váy ngắn. Tại tuần lễ năm nay, cô trình diễn cho nhiều nhà mốt, trong đó có NTK Đỗ Mạnh Cường.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist diện trang phục xuyên thấu khoe hình thể. Từ khi đăng quang vào cuối năm 2025, cô tích cực tham gia các hoạt động ở Việt Nam trong thời gian lưu lại đây.

Á hậu Cosmo 2025 Chelsea Fernandez chọn váy siêu ngắn tôn đôi chân dài khi dự tiệc.

Stylist Kelbin Lei phối trang phục tông nude. Năm nay, anh chào sân tuần lễ thời trang trong vai trò nhà thiết kế với local brand riêng.

Trong buổi tiệc chào mừng trước thềm diễn ra Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2026, Chủ tịch Trang Lê cho biết ở mùa thứ 21, chương trình mong muốn mang đến những sáng tạo mới từ các nhà thiết kế trẻ, nhà mốt quốc tế, cho thấy sự chuyển động không ngừng của thời trang.

Sự kiện năm nay quy tụ những tên tuổi trong nước như Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Đặng Trọng Minh Châu, Nguyễn Minh Tuấn... hay các nhà thiết kế quốc tế như Angelo Crucian (Italy), Chung Chung Lee (Korea) Frederick Lee (Singapore)....

Các thiết kế đi theo tinh thần trẻ trung, phù hợp với giới trẻ.

Bên cạnh đó là nhiều local brand Việt Nam lần đầu 'chào sân' như Nobody Knows, Das Studios..., hay các thương hiệu Slingstone (Korea), Tandt (Thailand).

Trong vai trò mở màn, thương hiệu từng được Meryl Streep chọn mặc trong The Devil Wears Prada 2 - Môi Điên - mang đến BST lấy cảm hứng từ nước.

Kelbin Lei mang đến bộ sưu tập theo tinh thần streetwear nhưng vẫn thanh lịch, cập nhật xu hướng thế giới.

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2026 sẽ diễn ra từ 18-21/6 tại TP HCM.