Sau hành trình chinh phục đầy thử thách, nữ sinh chuyên ngành Kinh tế sở hữu chiều cao 1,84m Lại Mai Hoa đã xuất sắc trở thành Quán quân của mùa thi thứ 9 của Vietnam’s Next Top Model.

Lại Mai Hoa sinh năm 2005, cao 1,84 m với số đo 83-65-96 cm. Mai Hoa hiện là sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mai Hoa có sự khởi đầu thuận lợi khi thắng cuộc thi Vietnam’s Next Top Model Online và bước thẳng vào Top15. Trong suốt chương trình, Mai Hoa tỏ ra là ứng cử viên hài hòa với nhiều tiêu chí trong đó nổi bật là chiều cao và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cầu thị.

Danh hiệu Quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 9 giúp Mai Hoa nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng, cùng cơ hội trình diễn tại các Tuần lễ Thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Ý và xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thời trang danh tiếng.

Chia sẻ với Thời báo VTV, Mai Hoa cho biết, danh hiệu Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 là kết quả của cả một hành trình vượt qua chính mình, không chỉ là chiến thắng trong đêm Chung kết. Khoảnh khắc xướng tên ấy, tôi không hét lên hay bật khóc, bởi tính cách tôi vốn trầm và ít bộc lộ cảm xúc.

Mai Hoa và các thí sinh Top 3 đã có những trải nghiệm không khí sôi động của Paris Fashion Week, làm việc với ekip quốc tế, thực hiện bộ ảnh bìa tạp chí và tham quan các biểu tượng như tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà Paris…

Mai Hoa chia sẻ thêm, chưa có ý định thử sức ở các cuộc thi nhan sắc, nhưng trong tương lai thì chưa nói trước được. "Bây giờ, Mai Hoa muốn dành trọn thời gian và tâm huyết để phát triển sự nghiệp người mẫu, để chứng minh rằng ngôi vị Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 là hoàn toàn xứng đáng", cô nói.

Sau gần một tháng đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025, Lại Mai Hoa xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, phong thái tự tin cùng chiều cao ấn tượng. Tại sự kiện mới đây, Mai Hoa nhận được nhiều lời khen ngợi từ các tên tuổi lớn trong giới thời trang.

Sự chuyên nghiệp, năng lượng tích cực của cô khiến giới mộ điệu tin rằng Mai Hoa đang dần định hình phong cách riêng, một hình ảnh người mẫu trẻ bản lĩnh, hiện đại.

Sự thân thiện, cầu tiến và thái độ nghiêm túc với nghề giúp Mai Hoa nhận được nhiều sự yêu mến.

Sắp tới, Mai Hoa sẽ tiếp tục có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025, sẽ diễn ra từ ngày 12-15/11.

(Ảnh: VTV, Hoa học trò)