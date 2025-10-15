Sinh năm 2005, Lại Mai Hoa hiện đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m84 cùng gương mặt cá tính đậm nét Á Đông, Mai Hoa sớm gây ấn tượng với giới chuyên môn và khán giả yêu thời trang. Chính lợi thế hình thể cùng thần thái cuốn hút đã giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt tiềm năng ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi.

Trước khi đến với nhà chung, Mai Hoa đã tạo nên dấu ấn khi chiến thắng cuộc thi Top Model Online, trở thành thí sinh duy nhất giành “tấm vé vàng” tiến thẳng vào vòng trong của Vietnam’s Next Top Model 2025. Tuy nhiên, hành trình chinh phục danh hiệu Quán quân không hề dễ dàng. Cô gái trẻ phải đối mặt với hàng loạt thử thách khắc nghiệt, đòi hỏi kỹ năng, sức bền và sự thích nghi linh hoạt.

Nếu ở những tập đầu, Mai Hoa chỉ được nhớ đến là “cô gái có chiều cao khủng” nhưng chưa thể hiện hết tiềm năng, thì càng đi sâu, cô càng chứng minh bản thân là “ẩn số đầy bứt phá” của mùa giải. Hai lần giành First Call Out ở tập 5 và tập 8 chính là minh chứng rõ rệt nhất cho sự tiến bộ vượt bậc và tinh thần chiến đấu bền bỉ của cô gái sinh năm 2005.

Xuyên suốt 10 tập phát sóng, Mai Hoa luôn thể hiện tinh thần cầu thị, biết lắng nghe và tiếp thu mọi góp ý từ Ban Giám khảo. Cô tỉ mỉ ghi chép từng nhận xét để hoàn thiện bản thân, không ngại thử thách và luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Chính thái độ chuyên nghiệp ấy giúp cô biến thử thách thành cơ hội, ngày càng trưởng thành và tỏa sáng đúng thời điểm.

Đặc biệt, sau khi được góp ý về vóc dáng chưa chuẩn ở vòng casting, Mai Hoa kiên trì tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống khi ở nhà chung, giảm 3kg trong 2 tháng dù lịch trình ghi hình khá dày đặc. Sự nỗ lực không ngừng đã giúp cô xuất hiện rạng rỡ, cuốn hút trong đêm Chung kết.

Chiến thắng của Mai Hoa được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục. Với chiến thắng này, Mai Hoa nhận được hợp đồng làm việc độc quyền 2 năm với công ty quản lý và đào tạo người mẫu trị giá 300.000.000 đồng, cùng cơ hội được làm việc với các agency hàng đầu tại các kinh đô thời trang trên thế giới.