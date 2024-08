Nguyễn Hợp cho biết cô từng nghĩ cơ thể mình không đủ gợi cảm để trình diễn bikini, đồ dạo biển gợi cảm nên có chút e ngại khi NTK Cao Minh Tiến đề nghị làm mẫu cho bộ sưu tập này. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bộ ảnh, cô phải thốt lên với anh: "Nhìn em cũng gợi cảm đấy chứ". Bộ bikini hai mảnh khoét hông cao giúp cô khoe triệt để vẻ gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp cũng như vóc dáng "mình hạc xương mai". Chiếc áo choàng dài cùng màu giúp bộ trang phục thêm ấn tượng.

Nguyễn Hợp sinh năm 1992, là Á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015 và được chú ý bởi sự cá tính ở cuộc thi Vietnam's Next Top All Stars năm 2017.

Bộ sưu tập mới của Cao Minh Tiến có màu trắng chủ đạo lấy cảm hứng từ sứa biển, dành cho mùa hè với những chất liệu thoáng mát, mỏng nhẹ.

Nhà thiết kế đưa vào bộ sưu tập nhiều bộ váy dáng suông với độ dài, ngắn khác nhau và được tạo vẻ nữ tính, lãng mạn bằng những chi tiết bèo nhún.

Sự kết hợp của lụa và ren tạo nên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ cho người mặc.

Những chiếc váy maxi dáng dài không chỉ phù hợp dạo biển mà còn dạo phố, đi cafe cuối tuần, mang đến cảm giác thoải mái cho người mặc trong ngày hè nóng nực.

Thiết kế cổ yếm đặc trưng của trang phục phụ nữ Bắc Bộ xưa, chất liệu tơ tằm được đưa vào để tôn vinh các giá trị truyền thống, đặc trưng cho phong cách quen thuộc của Cao Minh Tiến.

Bộ ảnh được nhà thiết kế thực hiện ngẫu hứng. Anh còn đảm nhận cả phần make-up và stylist cho Nguyễn Hợp để thể hiện đúng ý tưởng của mình.

Ảnh: NVCC

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]