Bảo Ngọc nói gì khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 dù từng được dự đoán là ứng viên Hoa hậu?

Bảo Ngọc: "Tôi tự hào khi lọt Top 6 Miss World 2026"

Tối qua (5/9), đêm chung kết Miss World 2026 đã diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). Sau nhiều vòng thi, Joheirry Mola Dominguez - mỹ nhân 24 tuổi người Cộng hòa Dominica đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam dừng chân tại Top 6.

Hoa hậu Bảo Ngọc lọt Top 6 cuộc thi Miss World 2026. (Ảnh: BTC)

Sau đêm Chung kết, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân: "Nhìn lại, Ngọc vẫn thấy tự hào khi cái tên Việt Nam được gọi vào Top 6 Miss World 2026. Một dấu mốc đẹp, và cũng là một phần ký ức Ngọc sẽ mang theo sau hành trình này.

Có lẽ sẽ rất lâu nữa Ngọc mới quên được khoảnh khắc khoác lên mình tà áo dài Việt Nam, đứng trên sân khấu Miss World và nghe hai tiếng “Việt Nam” được gọi tên.

Đó không chỉ là niềm vui của riêng Ngọc, mà còn là niềm tự hào khi được mang theo hình ảnh, văn hóa và tình yêu Việt Nam đến với thế giới. Ngọc biết ơn vì trong khoảnh khắc ấy, phía sau Ngọc là cả một Việt Nam luôn dõi theo và yêu thương".

Nói về phần trả lời ứng xử khi lọt Top 6, Bảo Ngọc cho biết đó là một phần chia sẻ chân thành: "Đứng trước sân khấu ấy, Ngọc chỉ nghĩ đơn giản là mình hãy nói thật rõ điều mình tin. Không phải một câu trả lời hoàn hảo, mà là một câu trả lời thật với Ngọc".

Trước đêm Chung kết, Bảo Ngọc nhận được đánh giá cao từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Trang Sash Factor và Missosology đều xếp đại diện Việt Nam ở vị trí dẫn đầu, dự đoán cô đăng quang Hoa hậu Thế giới - Miss World 2026.

Tuy nhiên, với việc lọt Top 6, Bảo Ngọc đã tạo ra cho mình một kỷ lục mới, khi là mỹ nhân Việt Nam có thành tích tốt nhất tại đấu trường sắc đẹp này trong nhiều năm qua.

Hoa hậu Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ. Cô được công chúng biết đến khi giành giải Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa) diễn ra ở Ai Cập và trở thành người đẹp đầu tiên đến từ Việt Nam đăng quang tại đấu trường sắc đẹp này.

Ngoài thành tích tại các cuộc thi trong nước và quốc tế, Hoa hậu Bảo Ngọc còn có học vấn ấn tượng khi nhận được học bổng tại một trường Đại học tại Singapore trong quá trình cô đang học Khoa Quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM với chứng chỉ IELTS 8.0.