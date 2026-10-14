Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn

Mới đây, ekip 1982 đã có mặt tại Hàn Quốc để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phim. Giữa những hình ảnh được cập nhật từ xứ sở kim chi, Thùy Anh nhanh chóng trở thành cái tên thu hút sự chú ý.

Tại buổi công chiếu đầu tiên của 1982 tại LHP Busan, Thùy Anh diện chiếc đầm cúp ngực khoe vẻ gợi cảm của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn.

Bộ váy có thiết kế cúp ngực tôn vai trần, bó sát vòng một và vòng hai.

Điểm nhấn của thiết kế là phần tà xòe rộng giúp bước đi của Thùy Anh trên thảm đỏ thêm thướt tha.

Ở buổi chiếu thứ hai của 1982 tại LHP Busan, Thùy Anh diện đầm ôm khít cơ thể, tôn vóc dáng chữ S nhờ chăm chỉ luyện tập, ăn uống healthy suốt nhiều năm.

Thùy Anh cho biết mang theo nhiều trang phục, mong muốn thể hiện hình ảnh chỉn chu nhất đến bạn bè quốc tế.

Với các sự kiện bên lề khác, diễn viên lựa chọn trang phục kín đáo nhưng không kém phần dịu dàng, nữ tính.

Sau các hoạt động LHP, Thùy Anh thoải mái với trang phục năng động trên đường phố Hàn Quốc.

Ở tuổi 31, nữ diễn viên ngày càng hoàn thiện diễn xuất cũng như phong cách thời trang.

Thùy Anh sinh năm 1995, nổi tiếng từ 14 tuổi với vai chính trong sitcom Bộ tứ 10A8. Bốn năm sau, cô có mặt tại nhiều liên hoan phim, đại hội điện ảnh quốc tế nhờ vai diễn được đánh giá cao trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung. Sau ngày Nam tiến, Thùy Anh phát triển công việc ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đồng thời thử sức làm MC, sản xuất show trải nghiệm.