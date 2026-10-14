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Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn

Sự kiện: Thời trang

Thùy Anh thu hút sự chú ý nhờ màn biến hóa ấn tượng với những trang phục gợi cảm trên thảm đỏ LHP Busan 2026 hay bộ cánh năng động trên đường phố Hàn Quốc.

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 1

Mới đây, ekip 1982 đã có mặt tại Hàn Quốc để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phim. Giữa những hình ảnh được cập nhật từ xứ sở kim chi, Thùy Anh nhanh chóng trở thành cái tên thu hút sự chú ý.

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 3

Tại buổi công chiếu đầu tiên của 1982 tại LHP Busan, Thùy Anh diện chiếc đầm cúp ngực khoe vẻ gợi cảm của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn.

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 4

Bộ váy có thiết kế cúp ngực tôn vai trần, bó sát vòng một và vòng hai.

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 5

Điểm nhấn của thiết kế là phần tà xòe rộng giúp bước đi của Thùy Anh trên thảm đỏ thêm thướt tha.

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 6

Ở buổi chiếu thứ hai của 1982 tại LHP Busan, Thùy Anh diện đầm ôm khít cơ thể, tôn vóc dáng chữ S nhờ chăm chỉ luyện tập, ăn uống healthy suốt nhiều năm.

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 7

Thùy Anh cho biết mang theo nhiều trang phục, mong muốn thể hiện hình ảnh chỉn chu nhất đến bạn bè quốc tế. 

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 8

Với các sự kiện bên lề khác, diễn viên lựa chọn trang phục kín đáo nhưng không kém phần dịu dàng, nữ tính.

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 9

Sau các hoạt động LHP, Thùy Anh thoải mái với trang phục năng động trên đường phố Hàn Quốc.

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 10

Ở tuổi 31, nữ diễn viên ngày càng hoàn thiện diễn xuất cũng như phong cách thời trang.

Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn - 11

Thùy Anh sinh năm 1995, nổi tiếng từ 14 tuổi với vai chính trong sitcom Bộ tứ 10A8. Bốn năm sau, cô có mặt tại nhiều liên hoan phim, đại hội điện ảnh quốc tế nhờ vai diễn được đánh giá cao trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung. Sau ngày Nam tiến, Thùy Anh phát triển công việc ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đồng thời thử sức làm MC, sản xuất show trải nghiệm.

Thùy Anh khoe vẻ gợi cảm ở LHP Busan
Thùy Anh khoe vẻ gợi cảm ở LHP Busan

Diễn viên Thùy Anh đầu tư nhiều trang phục tôn vẻ gợi cảm, nữ tính khi quảng bá phim '1982' tại Liên hoan phim quốc tế Busan.

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Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2026 15:07 PM (GMT+7)
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