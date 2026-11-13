Hoa hậu Nguyễn Yến Trang đi cà phê bằng tiền dạy thêm

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi có buổi giao lưu với độc giả Eva.

Hoa hậu và hai Á hậu xuất hiện với trang phục tông màu nhẹ, chia sẻ về cuộc sống đời thường và những dự định sau Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong buổi gặp gỡ, Top 3 được tặng những chiếc cốc có in hình ngộ nghĩnh. Yến Trang và Phương Nghi chọn trang phục màu be, Khánh Linh diện váy xanh.

Một trong những câu chuyện đời thường được nhắc đến là sở thích uống trà sữa của Yến Trang. Khánh Linh kể mỗi lần uống trà sữa, Yến Trang đều mời các bạn ở nhà chung.

Nói về chuyện tình cảm, Yến Trang cho biết vẫn độc thân. Cô muốn tập trung tham gia các dự án nhân ái, hoàn thành trách nhiệm sau đăng quang. Tân hoa hậu cho rằng khi trở thành người của công chúng, những việc cô làm không chỉ dành cho bản thân mà còn cho xã hội.

Kể về lý do dự thi, Yến Trang nhớ những lần xem hoa hậu trên truyền hình từ khi còn nhỏ. Cô ngưỡng mộ sự tự tin của các cô gái khi sải bước trên sân khấu, thể hiện cá tính trước công chúng. Yến Trang muốn tham gia để trở nên mạnh mẽ, tự tin như vậy.

Yến Trang tự nhận hướng nội, thường giữ tâm tư cho riêng mình nhưng vẫn trò chuyện với các bạn. Cô muốn duy trì năng lượng tích cực trong chặng đường sắp tới. Gia đình ủng hộ lựa chọn của con gái, để cô quyết định về tuổi thanh xuân và cuộc đời, đồng thời luôn ở bên góp ý, điều chỉnh. Cô kể tiền dạy thêm là khoản thu nhập giúp mình thỉnh thoảng đi cà phê, ăn uống với bạn bè và mua quà cho người thân vào những dịp đặc biệt. Nếu có cơ hội thi quốc tế, Yến Trang mong được góp phần giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam.

Cùng lúc nhận danh hiệu Á hậu 1 và Đại sứ Nhân ái, Khánh Linh cho biết càng thấy cần nỗ lực để lan tỏa các dự án cộng đồng, mong bắt tay thực hiện sớm nhất có thể.

Cô chưa tính chuyện riêng tư, không đặt hình mẫu cụ thể mà tin vào chữ duyên.

Trong trò chơi bốc thăm để gửi lời nhắn tới một người, Khánh Linh nhận tên Phương Nghi. Cô mong bạn cởi mở, tâm sự nhiều hơn, bởi Phương Nghi ít nói và dễ xúc động. Khánh Linh cho biết cô và Yến Trang luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia với Phương Nghi.

Khánh Linh tiết lộ trước đây thường mặc áo phông, quần theo phong cách khá nam tính. Dù nhận được học bổng, cô quyết định học trong nước vì muốn gần gia đình và đánh giá điều kiện học tập ở Việt Nam khá tốt. Từng học cấp hai tại Đà Nẵng, cấp ba ở TPHCM, cô chọn đại học tại Hà Nội để khám phá một vùng đất mới.

Phương Nghi cho biết chưa từng có người yêu nhưng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm vì là người khá truyền thống. Cô không đặt tiêu chuẩn cụ thể, mong gặp người có tri thức, suy nghĩ phù hợp với mình. Tuy nhiên, á hậu dự định chỉ nghĩ đến chuyện lập gia đình sau khi hoàn thành tốt việc học. “Hiện tại, tôi muốn dành thời gian hoàn thành việc học, có tri thức để cống hiến”, cô chia sẻ.

Nói về khả năng nội trợ, Phương Nghi thẳng thắn: “Em có thể rửa chén, nhưng không biết nấu ăn”. Khi vào TPHCM học tập, áp lực lớn nhất với cô là phải sống độc lập. Có những lúc cô rơi nước mắt vì nhớ nhà.

Ở phần trò chơi, Phương Nghi chúc Yến Trang hoàn thành tốt sứ mệnh trong hành trình sắp tới. Còn tân hoa hậu gửi tới Khánh Linh lời hẹn: “Nhớ đi ăn kem Tràng Tiền với Trang nhé. Hãy giữ sự đáng yêu này mãi nhé Khánh Linh”.

Phương Nghi bày tỏ biết ơn vì bố mẹ luôn lắng nghe, đưa ra lời khuyên để con tự quyết định, không áp đặt. Cô cho rằng cách đồng hành ấy giúp mình trở thành người độc lập, dịu dàng và tự tin như hiện tại.

Phương Nghi trước đây khá giản dị, thường chỉ dùng chút son môi. Hiện tại, tân Á hậu thấy cần chỉn chu hơn trong trang phục và mỗi lần xuất hiện. Cô tin danh hiệu mang đến cơ hội kết nối nhiều người.