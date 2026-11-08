Hoa hậu Yến Trang: Không buồn khi bị chê kém sắc hơn á hậu

Sáng 8/11, tân hoa hậu cùng hai á hậu Khánh Linh, Phương Nghi dự buổi họp báo đầu tiên sau chung kết. Nguyễn Yến Trang nói vẫn hạnh phúc, hồi hộp khi nhớ lại khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Tối hôm trước, sau đêm thi, cô trở về phòng, lướt mạng xã hội và đọc được một số bình luận cho rằng mình không xinh đẹp bằng hai á hậu.

"Tôi không suy nghĩ quá nhiều bởi mỗi người đều có quan điểm riêng. Tôi sẽ chứng minh bản thân bằng hành trình sắp tới", Yến Trang nói. Người đẹp cho biết hài lòng với ngoại hình hiện tại và chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ.

Hoa hậu Yến Trang tại buổi họp báo sáng 8/11. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, thành viên ban giám khảo, cho biết Yến Trang đáp ứng các tiêu chí mà cuộc thi đề ra. Theo ông, kết quả không chỉ dựa trên phần trình diễn của thí sinh trong các đêm thi mà còn được đánh giá qua quá trình tiếp xúc, tác phong, tính cách và việc chấp hành quy chế suốt cuộc thi.

Các tiêu chí chấm điểm được cụ thể hóa ở nhiều khía cạnh như hình thể, học vấn, tính cách, ý chí và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. "Hai á hậu có thể mạnh hơn hoa hậu ở một số điểm, nhưng Yến Trang lại là người dung hòa đủ các yếu tố", ông Sưởng nói.

Sau cuộc thi, Yến Trang dự định sắp xếp thời gian để hoàn thành chương trình học tại Đại học Thủ đô Hà Nội, đồng thời tham gia các hoạt động thiện nguyện trên cương vị hoa hậu.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm: Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Hoa hậu Yến Trang, Á hậu 2 Lê Phương Nghi (từ trái sang). Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Yến Trang vượt qua 24 thí sinh vòng chung kết để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng lần lượt là 79-58-88 cm. Người đẹp từng thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, vào top 20. Tại đêm thi cuối, cô cùng 24 thí sinh lần lượt trải qua màn trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội.

Ra đời năm 1988 với tên gọi Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam là một trong những cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời nhất trong nước. Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động từ tháng 6. Với chủ đề Miền hương sắc, mùa thi tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt qua nhiều thế hệ, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Sân chơi đề cao bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến.