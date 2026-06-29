5 cách ăn bơ giúp giảm cân, đánh bay mỡ bụng

Nhiều người tránh ăn bơ khi giảm cân vì cho rằng loại quả này chứa nhiều chất béo. Tuy nhiên, phần lớn chất béo trong bơ là chất béo không bão hòa đơn (MUFA), nhóm chất béo có lợi cho tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Theo TS Joan Salge Blake, chuyên gia dinh dưỡng, giảng viên tại Đại học Boston (Mỹ), chất béo lành mạnh và lượng chất xơ dồi dào trong bơ giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều ở các bữa sau. Một phân tích tổng hợp công bố trên Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics cũng cho thấy việc bổ sung bơ vào chế độ ăn không làm tăng cân ở người trưởng thành khỏe mạnh, đồng thời giúp cải thiện cholesterol LDL và chất lượng khẩu phần ăn.

Dưới đây là 5 cách kết hợp bơ được các chuyên gia khuyến khích nếu muốn giảm cân và giảm mỡ bụng.

Salad bơ và ức gà

Đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa trưa hoặc bữa tối của người đang giảm cân. Ảnh: Le Creme De La Crumb

Ức gà cung cấp protein chất lượng cao giúp duy trì khối cơ trong quá trình giảm mỡ, còn rau xanh bổ sung lượng lớn chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Khi kết hợp với khoảng 1/4-1/2 quả bơ, bữa ăn trở nên cân bằng hơn nhờ nguồn chất béo không bão hòa đơn. Theo TS Joan Salge Blake, chất béo tốt trong bơ còn giúp cơ thể hấp thu hiệu quả các vitamin A, D, E và K có trong rau xanh. Chỉ cần trộn xà lách, cà chua bi, dưa chuột, ức gà áp chảo và bơ cắt hạt lựu với nước cốt chanh hoặc giấm táo là đã có bữa ăn giàu dinh dưỡng nhưng không quá nhiều calo.

Bơ kết hợp với hạt chia và hạnh nhân

Nếu thường xuyên thấy đói giữa các bữa, đây là món ăn nhẹ đáng cân nhắc. Hạt chia chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp tạo cảm giác no lâu và làm chậm quá trình hấp thu đường. Hạnh nhân lại giàu protein, vitamin E và chất béo không bão hòa. Khi kết hợp với bơ, bộ ba này giúp ổn định đường huyết, hạn chế cơn thèm ăn và giảm nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng. Một nghiên cứu đăng trên Nutrients cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ và chất béo không bão hòa có thể cải thiện độ nhạy insulin - yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng.

Sinh tố bơ với yến mạch và rau chân vịt

Sinh tố bơ yến mạch và rau chân vịt là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ trước khi tập luyện. Ảnh: Ambitious Kitchen

Thay vì xay bơ cùng sữa đặc và đường, các chuyên gia khuyến khích kết hợp bơ với yến mạch nguyên cám, rau chân vịt và sữa hạt không đường. Yến mạch chứa beta-glucan - loại chất xơ hòa tan đã được chứng minh có khả năng giảm cholesterol LDL và kéo dài cảm giác no. Rau chân vịt bổ sung folate, magie cùng nhiều chất chống oxy hóa, trong khi bơ giúp ly sinh tố trở nên béo ngậy tự nhiên mà không cần thêm đường. Đây là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ trước khi tập luyện.

Salad bơ và đậu gà

Đậu gà là nguồn carbohydrate hấp thu chậm, giàu protein thực vật và chất xơ, rất phù hợp với người muốn giảm mỡ. Kết hợp đậu gà với bơ, cà chua, dưa chuột và rau thơm tạo thành bữa ăn theo phong cách Địa Trung Hải - chế độ ăn được nhiều nghiên cứu chứng minh có lợi cho sức khỏe tim mạch và kiểm soát cân nặng. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa từ thực vật, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ bệnh tim và hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Bơ ăn cùng bánh mì nguyên cám và trứng

1/4 quả bơ ăn kèm một lát bánh mì nguyên cám và trứng luộc là bữa sáng lý tưởng cho người giảm cân. Ảnh: Clean and Delicious

Một bữa sáng cân bằng nên có đủ carbohydrate hấp thu chậm, protein và chất béo tốt. Bánh mì nguyên cám giàu chất xơ hơn bánh mì trắng nên giúp hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Trứng cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu, còn bơ bổ sung axit oleic - loại chất béo có liên quan đến việc tăng cảm giác no. Theo nghiên cứu của Đại học Loma Linda (Mỹ), những người ăn bơ trong bữa chính có cảm giác no lâu hơn khoảng 3-5 giờ so với người không ăn, từ đó giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày. Bạn có thể nghiền khoảng 1/4 quả bơ phết lên bánh mì nguyên cám và ăn kèm một quả trứng luộc hoặc trứng ốp la ít dầu.

Ăn bơ thế nào để không phản tác dụng?

Dù tốt cho sức khỏe, bơ vẫn chứa khoảng 160 kcal trong 100 g. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng 1/4-1/2 quả mỗi lần và cân đối với tổng năng lượng trong ngày. Điều quan trọng hơn là cách chế biến. Bơ phát huy lợi ích tốt nhất khi kết hợp với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc hoặc các loại hạt. Ngược lại, ăn bơ cùng sữa đặc, kem, đường hoặc siro sẽ làm tăng đáng kể lượng calo và đường, khiến mục tiêu giảm cân trở nên khó đạt hơn.

TS Joan Salge Blake nhấn mạnh không có thực phẩm nào có thể đốt cháy mỡ bụng một cách thần kỳ. Tuy nhiên, thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa từ bơ, kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động thường xuyên là chiến lược được khoa học chứng minh giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu lâu dài.