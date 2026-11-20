Hoa hậu Hoàn vũ 2026 nóng đường đua
Dù gặp nhiều lùm xùm, Hoa hậu Hoàn vũ 2026 đang diễn ra ở Puerto Rico vẫn là cuộc thi sắc đẹp nhận được nhiều sự quan tâm. Các người đẹp Pháp, Puerto Rico, Colombia, Philippines, Venezuela... đang được đánh giá là những thí sinh tiềm năng cho vương miện. Trong đó, đại diện Cuba là TikToker có hơn 5 triệu người theo dõi.
Garance Authié đọ dáng trong trang phục bikini với đại diện Colombia - María Alejandra López - (phải) trong một hoạt động của cuộc thi. Người đẹp Pháp năm nay 22 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp, trình diễn trên sàn catwalk từ năm 9 tuổi. Cô từng học tại Madrid (Tây Ban Nha) và Mỹ, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/Quản lý và Tài chính tại London Business School (Anh). Người đẹp thông thạo tiếng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha.
Đại diện Brazil - Marcella Kozinski - được Sash Factor đưa vào Top 5 dự đoán đầu tiên hồi tháng 8. Đáng chú ý, cô trở thành thí sinh đứng đầu bảng bình chọn theo ngày của Pageanthology trong giai đoạn tập trung tại Puerto Rico. Truyền thông Brazil cũng đưa tin cô duy trì sự hiện diện nổi bật trong các bảng điểm hằng ngày của chuyên trang này.
Phim tài liệu dài ba tập “Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal” tập hợp lời kể của cựu hoa hậu, thí sinh và người trong cuộc, phơi bày...
Nguồn: https://tienphong.vn/hoa-hau-hoan-vu-2026-nong-duong-dua-post1895984.tpoNguồn: https://tienphong.vn/hoa-hau-hoan-vu-2026-nong-duong-dua-post1895984.tpo-20/11/2026 16:03 PM (GMT+7)