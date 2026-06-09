Á hậu Hong Kong qua đời vì ung thư

Gia đình Ngô Hãn Hy (tên khai sinh Ngô Văn Hân) thông báo tin buồn cho các phương tiện truyền thông Hong Kong, cho biết diễn viên qua đời trong giấc ngủ, sáng sớm 9/6. Hai con gái của cô sẽ tiếp tục được cha nuôi dưỡng.

Theo Sohu, lần cuối cùng Ngô Hãn Hy xuất hiện trước truyền thông là hồi tháng 4, khi cô đến buổi hòa nhạc của nhóm Grasshopper. Khi đó, cô còn trò chuyện, nhận sự động viên từ người bạn thân Thái Nhất Kiệt. Một nguồn tin nói từ sau đó, cô yếu hơn dù tinh thần vẫn rất mạnh mẽ. Ba tháng trước khi qua đời, cô làm một bữa tiệc từ biệt, chia tay bạn bè với champagne, gây nhiều xúc động.

Diễn viên, á hậu Hong Kong Ngô Hãn Hy. Ảnh: Weibo

Ngô Hãn Hy đã trải qua nhiều năm điều trị ung thư. Năm 2022, trong một lần đến thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp kết hợp massage, cô tình cờ phát hiện có khối u cứng ở ngực trái. Sau khi tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác nhận cô mắc ung thư vú.

Do khối u khi đó chưa có dấu hiệu phát triển lớn, bác sĩ khuyến nghị cô phẫu thuật cắt bỏ kết hợp hóa trị. Tuy nhiên, Ngô Hãn Hy chỉ lựa chọn phẫu thuật và không tiếp nhận hóa trị, đồng thời duy trì việc tái khám định kỳ mỗi sáu tháng một lần. Tới 2024, ung thư tái phát, di căn vào gan, xương và não.

Ngô Hãn Hy và hai con. Ảnh: Weibo

Một năm sau đó, Ngô Hãn Hy và chồng tuyên bố ly hôn. Giai đoạn trước khi mất, cô trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống khi tài chính hạn hẹp, bị lừa tiền nên phải bán nhiều vật dụng giá trị, lấy tiền chi tiêu...

Ngô Hãn Hy (ngồi, thứ ba từ trái qua) và bạn bè, hai tháng trước ngày mất. Ảnh: HK01

Ngô Hãn Hy sinh năm 1974, đạt á hậu Miss Hong Kong 1998. Cô từng đóng Người phụ nữ trưởng thành (2020), Luật pháp và tình yêu (2024)...

Người đẹp kết hôn với chuyên gia tài chính Trần Kiên Linh khi cả hai du học Mỹ, năm 2011. Họ có hai cô con gái là Scarlet và Season.

Á hậu những ngày cuối đời. Ảnh: HK01