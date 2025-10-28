Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời vì ung thư

Theo Sina, diễn viên Hứa Thiệu Hùng trút hơi thở cuối cùng vào 2h30 sáng 28/10 chỉ sau chưa đầy 1 ngày nhập viện cấp cứu. Ông được các bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư 1 khoảng thời gian.

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời.

"Nam diễn viên ra đi trong vòng tay của đầy đủ người thân, bạn bè đồng nghiệp. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, yêu thương và giúp đỡ tận tình của mọi người", đại diện gia đình nam diễn viên bày tỏ.

Hiện các con nam diễn viên chung tay lo hậu sự cho ông. Tang lễ Hứa Thiệu Hùng sẽ được thông báo cụ thể trong vài ngày tới.

Hứa Thiệu Hùng nhập viện cấp cứu chiều 27/10. Sau khi hay tin, nhiều nghệ sĩ TVB như Xa Thi Mạn, Âu Dương Chấn Hoa, Lê Trí San, Miêu Kiều Vỹ và Dật Tiên, nhà sản xuất TVB Văn Vĩ Hồng và Lâm Chí Hoa... đã đến bệnh viện thăm. Chủ đề "Hứa Thiệu Hùng trong tình trạng nguy kịch và phải nhập viện" thu hút hàng chục triệu lượt đọc trên Weibo.

Hứa Thiệu Hùng được biết đến là tên tuổi gạo cội của màn ảnh Hong Kong với gia tài hơn 300 tác phẩm lớn nhỏ như: Thần điêu đại hiệp (1983), Ỷ thiên đồ long ký (1986), Mẹ chồng nàng dâu, Chuyện chàng Vượng, Sứ đồ hành giả, Thiết thám…

Nam diễn viên nổi tiếng trong giới showbiz Hong Kong.

Dù là diễn viên chuyên trị vai phụ, Hứa Thiệu Hùng có cuộc sống sung túc nhờ gia thế quyền quý. Ông cố nội của ông là Lễ bộ Thượng thư Thanh triều Hứa Ứng Quỳ được Từ Hi Thái Hậu tín nhiệm. Gia đình của ông cũng có truyền thống kinh doanh trang sức lớn bậc nhất Hong Kong.

Cuộc sống đời thường của nam diễn viên khá kín tiếng. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Hứa Thiệu Hùng tái hôn cùng một người phụ nữ vào năm 1992 và có một cô con gái.