Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời vì ung thư phổi

Đại diện Hội Âm nhạc TP HCM cho biết nhạc sĩ Thế Hiển qua đời ở Bệnh viện Quân y 175. Trước đó, tối 30/9, bệnh tình của ông đột ngột diễn biến xấu và được gia đình đưa vào viện cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhạc sĩ không qua khỏi.

Hồi đầu tháng 9, nhạc sĩ Bảo Huy - con trai Thế Hiển - kể tác giả Nhánh lan rừng phát hiện mắc ung thư từ năm 2023. Từ giữa năm 2025, bệnh trở nặng, ông sụt cân nhiều, sức khỏe yếu dần, chỉ nằm và ngồi ăn, không đi lại được. Những ngày cuối đời, nhạc sĩ vẫn tỉnh táo, nhận ra, nhớ được hết mọi người nhưng yếu nhiều, gặp khó khăn trong nói năng, vận động. "Bệnh nặng nhưng bố luôn cố gắng giữ tinh thần ổn định, nỗ lực chiến đấu với ung thư", nhạc sĩ Bảo Huy nói với Ngôi Sao hôm 5/9.

Nhạc sĩ Thế Hiển.

Con trai Thế Hiển cho biết anh đã lên kế hoạch tổ chức một liveshow ấm cúng cho bố vào tháng 12, đúng sinh nhật nhạc sĩ, để ông lưu giữ kỷ niệm với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả nhưng không kịp.

Trước khi mắc ung thư, ở tuổi U70 Thế Hiển vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, thường xuyên tham gia các chuyến đi thực tế ở nhiều tỉnh thành. Nhạc sĩ vừa sáng tác nhạc vừa làm giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Năm 2023, ông phát hành tập nhạc gồm 32 ca khúc viết về lực lượng vũ trang, 8 bài về tình yêu quê hương đất nước, gửi tặng các đơn vị, trường đào tạo sĩ quan, bộ đội biên phòng.

Thế Hiển sinh năm 1955, tại TP HCM. Ông bộc lộc năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, từng tham gia phong trào văn nghệ tại địa phương và theo học Trung cấp Thanh nhạc. Từ năm 1980, ông là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, nhiều lần đi lưu diễn phục vụ khán giả cả nước.

Trong 40 năm hoạt động nghệ thuật, Thế Hiển có nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, được khán giả nhiều thế hệ yêu thích như: Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi. Ông còn được gọi là "nhạc sĩ của lính", bởi nhiều ca khúc của ông gắn liền với cuộc sống quân đội, như Hát về anh, Nhánh lan rừng, Tiếng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Lính đảo Trường Sa...

Thế Hiển được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hồi tháng 3/2024.

Ca sĩ Ngọc Sơn đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển, tháng 8/2025