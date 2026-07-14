7 nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Đinh Ngọc Châu, sinh năm 2001, cao 1m72. Cô tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, đang kinh doanh tự do. Mục tiêu của cô khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là chạm tay vào chiếc vương miện danh giá.

Lưu Phương Anh SN 2002, cao 1m71. Phương Anh cho biết cô yêu thích thời trang, du lịch. “Tôi luôn tin rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sự tự tin, lòng nhân ái và tinh thần tích cực. Với tôi, mỗi ngày là một cơ hội để học hỏi, khám phá và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người xung quanh”, cô chia sẻ.

Đinh Thị Quỳnh Hương (SN 2007) tại Hải Phòng, đang học năm nhất khoa Kinh tế vận tải biển tại Đại học Hàng hải Việt Nam. Quỳnh Hương cho biết, cô đến với Hoa hậu Việt Nam để thực hiện ước mơ và tìm kiếm những trải nghiệm quý báu để trưởng thành, đóng góp cho cộng đồng. Cô gái 19 tuổi có năng khiếu múa.

Phạm Vân Hà SN 2008, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô vừa tốt nghiệp THPT và đang mong muốn theo đuổi chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế ở bậc đại học. Vân Hà có chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp.

Ngô Mai Phương, sinh năm 2003, đến từ Hải Phòng, cử nhân chuyên ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Mai Phương cho biết cô là người năng động và luôn không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Người đẹp có khả năng múa, hát.

Ngô Mai Phương chia sẻ lý do đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 vì tin rằng đây là cơ hội để mình bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những giới hạn mới của bản thân và góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng đến nhiều người hơn.

Nguyễn Phương Thảo SN 2004, cao 1m74. Người đẹp Hải Phòng mong muốn một lần đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, đến gần hơn với những giá trị bền vững mà cuộc thi đã tạo dựng bấy lâu nay. “Đây không chỉ là cuộc thi uy tín, lâu đời tại Việt Nam mà còn từ những giá trị mà cuộc thi mang lại cho cộng đồng, xã hội. Từ những dự án nhân ái, thiện nguyện, những tấm lòng sẻ chia đã giúp tôi có cái nhìn thiết thực về cuộc thi”, cô chia sẻ.

Bùi Mai Linh SN 2006, cao 1m73, sinh viên năm hai ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Mai Linh tích cực tham gia nhiều hoạt động đoàn hội như thuyết trình tại Hội thảo Quốc tế ICSEED 2026, là thành viên ban tổ chức cuộc thi Be Proud Tune 2026, tham gia hỗ trợ chương trình thiện nguyện Đông ấm cho em 2025 tại trường Bắc Á 2, Lạng Sơn, chương trình Xuân vẹn Tết an 2026 tại trường Tiểu học Bảo Hà, Lào Cai…