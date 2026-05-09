Sự thật gây phẫn nộ đằng sau cáo buộc Jisoo (BlackPink) trộm đồ

Ngày 8/5, nhà thiết kế thời trang Benjamin Voortmans, người sáng lập thương hiệu độc lập Judassime (Bỉ), lên tiếng minh oan cho Jisoo liên quan đến ồn ào "mượn đồ không trả" do chính anh khơi mào.

Voortmans chia tuyên bố thành nhiều phần, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Anh khẳng định cả Jisoo lẫn công ty quản lý Blissoo đều không trực tiếp chịu trách nhiệm cho những trang phục mà thương hiệu anh cho mượn, đồng thời thừa nhận phát ngôn công khai ban đầu của anh gây hiểu lầm.

Vài ngày trước đó, Voortmans đăng lên mạng đoạn video, trong đó anh cho biết đã gửi một số trang phục đến Hàn Quốc để chụp ảnh bìa album có sự tham gia của Jisoo, nhưng một số món đồ chưa được hoàn trả dù đã trôi qua nhiều tháng.

Theo nhà thiết kế, dự án yêu cầu trang phục phải được chuyển đến Paris (Pháp) vào tháng 12/2025 để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh dự kiến diễn ra ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, buổi chụp ảnh bị hoãn nhiều lần trong những tháng tiếp theo. Trong thời gian đó, số trang phục không rõ tung tích và đội ngũ liên quan cũng không có phản hồi rõ ràng. Những nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua hợp đồng và các kênh pháp lý của Voortmans đều không hiệu quả.

Cuối cùng, Voortmans quyết định công khai vụ việc, đồng thời trực tiếp gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của Jisoo trong các bài đăng yêu cầu trả đồ. Voortmans cáo buộc: “Jisoo đã lấy trộm đồ của tôi”.

Ông chủ Judassime cho biết thêm những món đồ bị mất đều là thiết kế quan trọng từ bộ sưu tập trước đó và có giá trị cao.

Hành động này của Voortmans nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng mạng, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội cùng lượng lớn bình luận tiêu cực nhắm vào chị cả BlackPink.

Giữa ồn ào, Voortmans chia sẻ thêm một video. Anh giải thích việc công khai nhắc tên Jisoo không nhằm ám chỉ trách nhiệm cá nhân của cô, mà để buộc đội ngũ stylist liên quan đến dự án phản hồi, vì anh không thể liên hệ trực tiếp.

Anh kêu gọi công chúng ngừng để lại những bình luận thù địch hoặc gây tổn hại nhắm vào Jisoo, đồng thời thừa nhận phát ngôn trước đó của anh vô tình góp phần tạo nên làn sóng công kích mà giọng ca Flower phải hứng chịu.

Trong tuyên bố mới nhất, ngoài phủ nhận trách nhiệm trực tiếp của Jisoo và công ty quản lý riêng, Voortmans còn giải thích hóa đơn gửi cho nhóm dự án là có điều kiện, nghĩa là chỉ có hiệu lực nếu các trang phục không được hoàn trả. Nhà thiết kế xác nhận đã nhận được cam kết từ các bên liên quan rằng toàn bộ số đồ sẽ được trả lại đầy đủ.

Voortmans cũng nhân cơ hội này nói về tác động mà vụ ồn ào gây ra đối với công việc của mình. Với tư cách là nhà sáng lập duy nhất của thương hiệu thời trang độc lập, anh cho biết trang phục mang giá trị lớn cả về tinh thần lẫn tài chính. Theo nhà sáng tạo, khoảng thời gian dài không có thông tin rõ ràng, cộng với việc thiếu liên lạc, đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và triển vọng của thương hiệu. Dù vậy, anh khẳng định nguyên nhân scandal nằm ở quy trình hành chính và liên lạc xoay quanh dự án, chứ không phải do Jisoo.

Lời đính chính của Voortmans gây ra một cuộc tranh cãi khác. Đối tượng bị chỉ trích lần này là nhà thiết kế thời trang Bỉ vì có hành động gây tổn hại đến danh tiếng và uy tín của nữ nghệ sĩ Hàn Quốc.

Cư dân mạng bình luận: “Ban đầu anh ta tuyên bố đội của Jisoo lấy trộm đồ của mình, sau đó lại thay đổi thành Jisoo và công ty quản lý không hề liên quan. Thực chất câu chuyện ở đây là gì? Toàn bộ sự việc này đã làm tổn hại đến danh tiếng của Jisoo và kéo cả nhóm của cô ấy vào vũng bùn một cách vô lý”, “Có vẻ anh ta phải chịu áp lực từ fandom BlackPink. Nếu anh ta không hề có ý định buộc tội cô ấy, đáng lẽ anh ta không nên làm vậy trong bài đăng công khai như thế này. Hy vọng anh ta rút ra bài học”, “Có từ pháp lý để miêu tả hành vi của anh ta, là vu khống hoặc phỉ báng. Tôi khá chắc anh ta có thể bị kiện vì cả hai tội đó”…

Jisoo và lẫn đại diện của Blissoo đều chưa đưa ra tuyên bố công khai nào.

