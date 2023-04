Vỡ mộng vì ngoại hình hiện tại của "người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh"

Matthew McConaughey có lẽ là người đàn ông hiếm hoi "khổ vì quá đẹp trai". Ngay từ thời cấp ba, anh đã được bầu là "Nam sinh đẹp trai nhất trường". Khi đó, Matthew sở hữu làn da rám nắng, mái tóc xoăn tự nhiên và cơ bắp đẹp như tạc tượng cùng nụ cười quyến rũ chết người.

Vào năm 2005, Matthew được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh". Với ưu thế về ngoại hình, việc McConaughey muốn trở thành diễn viên từ thời trẻ là điều dễ hiểu. Nhờ gương mặt hoàn mỹ này mà người đàn ông dễ dàng có được những vai diễn trong các phim quảng cáo ngắn tại Texas với mức cát-xê khoảng vài nghìn USD. Tới năm 1991, anh chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 22.

Những năm sau đó, tài tử này gây dựng tên tuổi mình qua những bộ phim như Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994), Lone Star, A Time to Kill (cùng 1996) hay Contact (1997)...

Nam tài tử từng được đánh giá là đàn ông quyến rũ nhất thế giới.

Tới những năm 2000, cái tên Matthew đã được nhiều người biết tới và các đạo diễn Hollywood thi nhau săn đón anh. Với vẻ ngoài quá đối hấp dẫn và quyến rũ, người đàn ông thường được nhận những vai anh chàng hào hoa, có nhiều cô gái theo đuổi. Trong một thời gian dài, nam diễn viên có vẻ ngoài quyến rũ này bị đóng khung trong tâm trí khán giả như một gã điển trai chuyên đóng phim tình cảm.

Tưởng như McConaughey sẽ chẳng thể nào thoát nổi những bộ phim giống nhau như rập khuôn ấy thì bỗng anh lại khiến tất cả phải choáng váng trong vài năm trở lại đây với những tác phẩm chất lượng. Chỉ trong hai năm 2011 và 2012, Matthew McConaughey tham gia liền 5 bộ phim và gây bất ngờ về chất lượng của chúng cũng như sự biến hóa của anh.

Ngôi sao này chuyên đóng vai những kẻ đào hoa trong phim tình cảm.

Các nhân vật của nam tài tử này đã có chiều sâu hơn trước kia. Ngôi sao Hollywood này cũng đang cố gắng thoát cái mác là “đàn ông đẹp trai nhất hành tinh” để mọi người có thể nhìn nhận tài năng thực lực của nam tài tử thay vì chỉ chú ý diện mạo bề ngoài.

Nam tài tử sẵn sàng giảm 23kg để vào vai "con nghiện" trong phim "Dallas Buyers Club" khiến nhiều người giật mình, kinh ngạc. Khi đó trông Matthew xanh xao, gầy gò và không có sức sống. Chẳng ai còn có thể nhận ra mỹ nam từng làm chao đảo hàng triệu trái tim các cô gái một thời.

Nam tài tử từng giảm 23kg để vào vai một con nghiện.

Hiện tại, nam tài tử đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ Camila Alves. Cặp đôi kết hôn năm 2012 và họ đã có với nhau 3 người con chung. Dù giờ đây, ngoại hình của ngôi sao này không còn được như xưa, tuổi già đã tàn phá vẻ đẹp hấp dẫn một thời nhưng Matthew McConaughey hài lòng với điều đó.

Với ngôi sao Hollywood, danh xưng mỹ nam đã giúp anh có cơ hội tỏa sáng trong con đường diễn xuất nhưng nó cũng khiến người đàn ông mất một thời gian chật vật để phá cách, đi tìm lối đi riêng và có cuộc sống bình yên như hiện tại.

Hình ảnh của nam tài tử gần đây.

